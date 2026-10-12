Сделкой с РФ Трамп подставил США: что теперь говорят в Республиканской партии

Соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным по российскому дизельному топливу может нарушать действующее законодательство США. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Том Тиллис в интервью NBC News, поставив под сомнение законность действий американского президента.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Я считаю, что есть веские основания утверждать, что президент не соблюдает закон", — заявил законодатель.

Как напоминает NBC News, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Сенат США единогласно одобрил запрет на импорт российской нефти. По информации телеканала, соответствующий закон продолжает действовать, что ставит под вопрос допустимость нынешних договоренностей с Москвой.

Тиллис дал понять, что разногласия с Белым домом могут получить политические последствия. В Конгрессе продолжаются переговоры о дополнительном финансировании правительства США, включая средства на военные операции. Сенатор подчеркнул, что его поддержка не должна восприниматься как безусловная.

По его словам, если президент рассчитывает на помощь законодателей, ему придется учитывать обеспокоенность республиканцев возможным нарушением закона. Тиллис также обратил внимание на сотрудничество России с Ираном, заявив о риске того, что доходы от энергетических сделок могут косвенно способствовать финансированию ударов по американским военнослужащим.

Таким образом, вопрос о российском дизеле может выйти за рамки внешнеэкономической политики и стать предметом внутриполитического противостояния в США. Если претензии сенатора получат поддержку других республиканцев, администрации Трампа придется объяснять, как ее договоренности с Москвой соотносятся с действующими ограничениями.

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