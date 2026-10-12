Угодою з РФ Трамп підставив США: що тепер кажуть у Республіканській партії

Угода Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизельного палива може порушувати чинне законодавство США. З такою заявою виступив сенатор-республіканець Том Тілліс в інтерв'ю NBC News, поставивши під сумнів законність дій американського президента.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Я вважаю, що є вагомі підстави стверджувати, що президент не дотримується закону", — заявив законодавець.

Як нагадує NBC News, після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році Сенат США одноголосно схвалив заборону імпорту російської нафти. За інформацією телеканалу, відповідний закон продовжує діяти, що ставить під сумнів допустимість нинішніх домовленостей із Москвою.

Тілліс дав зрозуміти, що розбіжності з Білим домом можуть отримати політичні наслідки. У Конгресі продовжуються переговори щодо додаткового фінансування уряду США, включаючи кошти на військові операції. Сенатор наголосив, що його підтримка не має сприйматися як безумовна.

За його словами, якщо президент розраховує на допомогу законодавців, йому доведеться зважати на стурбованість республіканців можливим порушенням закону. Тілліс також звернув увагу на співпрацю Росії з Іраном, заявивши про ризик того, що доходи від енергетичних угод можуть опосередковано сприяти фінансуванню ударів по американських військовослужбовців.

Таким чином, питання про російський дизель може вийти за рамки зовнішньоекономічної політики та стати предметом внутрішньополітичного протистояння у США. Якщо претензії сенатора отримають підтримку інших республіканців, адміністрації Трампа доведеться пояснювати, як її домовленості з Москвою співвідносяться з обмеженнями, що діють.

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