Сегодня в США состоится смертная казнь: Евросоюз протестует

В понедельник в тюрьме штата Индиана, США пройдет смертная казнь на федеральном уровне, чего не происходило уже 17 лет. Об этом передает издание ВВС, ссылаясь на постановление апелляционного окружного суда.

Как сообщается в источнике, Даниэль Льюис Ли и его соучастник были осуждены за убийство трех членов одной семьи еще в 1996 году.

Некоторые из родственников жертв выступают против его казни и пытались задержать ее реализацию, говоря, что посещение процесса ставит их под опасность заражения коронавируса. Но постановление означает, что казнь путем смертельной инъекции состоится в любом случае.

Накануне апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, который поставил процесс реализации казни 47-летнего Ли на паузу постановив, что ни один федеральный закон или постановление не дают потерпевшей стороне право посещать процесс казни. В своем постановлении апелляционный суд поставил, что в иске родственников жертв "нет какого-либо аргументированного правового основания, и поэтому он не обоснован".

Тем временем Европейский Союз осудил решение Вашингтона о возобновлении в стране смертных приговоров и призвал администрацию США пересмотреть такое решение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США возвращается эра смертных приговоров в случае доказательства вины в особо тяжких преступлениях.





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