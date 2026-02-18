Семья Трампа нашла поразительный способ обогатиться на войне: что известно

Семья президента США активно пытается воспользоваться ростом рынка военных беспилотников, инвестируя в компании, занимающиеся их производством. Об этом сообщает Bloomberg, подчеркивая, что такие вложения открывают Трампам прямой доступ к оборонному сектору и потенциальным доходам от государственных контрактов.

Фото: из открытых источников

По данным издания, Эрик Трамп, второй сын Дональда Трампа, вложил около 1,5 миллиарда долларов в объединение производителей дронов Xtend и JFB Construction Holdings. К этому соглашению присоединилась еще одна компания-производитель беспилотников Unusual Machines Inc., где Дональд Трамп-младший занимает должность советника. Финансовые и юридические аспекты сделки обеспечивает инвестиционный банк Dominari Holdings Inc., расположенный в Трамп-Тауэр, ранее уже занимавшийся другими бизнес-проектами семьи Трампов.

Как отмечает Bloomberg, это соглашение приближает Трампов к оборонному производству, которое администрация США считает стратегическим приоритетом. В то же время семья получает прямой финансовый интерес в компаниях, способных выиграть от планов Министерства обороны по ускорению закупок военных дронов, процесс которых в настоящее время замедлен из-за бюрократических процедур.

В 2025 году компания Xtend уже получила многомиллионный контракт от Минобороны на разработку беспилотников с использованием искусственного интеллекта. Создание объединения с JFB состоялось на фоне подготовки Xtend к участию в первом этапе масштабной программы Министерства обороны США "Доминирование дронов", которая оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Такой шаг может обеспечить компаниям значительные государственные заказы и укрепить позиции семьи Трампа в сфере оборонных технологий.

Портал "Комментарии" уже писал, что самым сложным вопросом в переговорах между Киевом и Москвой остается статус территорий, который, по словам посла США при НАТО Мэтью Витакера, является основным препятствием на пути к завершению войны в Украине. Дипломат в комментарии Fox News подчеркнул, что именно этот аспект делает переговоры очень сложными и важными.