Сім'я Трампа знайшла вражаючий спосіб збагатитися на війні: що відомо

Родина президента США активно намагається скористатися зростанням ринку військових безпілотників, інвестуючи у компанії, що займаються їх виробництвом. Про це повідомляє Bloomberg, підкреслюючи, що такі вкладення відкривають Трампам прямий доступ до оборонного сектору та потенційних прибутків від державних контрактів.

За даними видання, Ерік Трамп, другий син Дональда Трампа, вклав близько 1,5 мільярда доларів у об’єднання виробників дронів Xtend та JFB Construction Holdings. До цієї угоди долучилася ще одна компанія-виробник безпілотників Unusual Machines Inc., де Дональд Трамп-молодший обіймає посаду радника. Фінансові та юридичні аспекти угоди забезпечує інвестиційний банк Dominari Holdings Inc., розташований у Трамп-Тауер, який раніше вже опікувався іншими бізнес-проєктами родини Трампів.

Як зазначає Bloomberg, ця угода наближає Трампів до оборонного виробництва, яке адміністрація США вважає стратегічним пріоритетом. Водночас родина отримує прямий фінансовий інтерес у компаніях, що можуть виграти від планів Міністерства оборони щодо прискорення закупівель військових дронів, процес яких нині сповільнений через бюрократичні процедури.

У 2025 році компанія Xtend уже отримала багатомільйонний контракт від Міноборони на розробку безпілотників із застосуванням штучного інтелекту. Створення об’єднання з JFB відбулося на тлі підготовки Xtend до участі у першому етапі масштабної програми Міністерства оборони США “Домінування дронів”, що оцінюється у 1,1 мільярда доларів. Такий крок може забезпечити компаніям значні державні замовлення та зміцнити позиції родини Трамп у сфері оборонних технологій.

