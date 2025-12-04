Семья Трампа резко потеряла миллиард долларов на криптовалюте: что говорит сын президента

Акции компании American Bitcoin, принадлежащей сыновьям президента США Дональда Трампа Эрику и Дональду и занимающейся майнингом криптовалюты, резко подешевели на 40%.

Компания потеряла около 1 миллиарда долларов своей рыночной стоимости, пишет Financial Times.

По данным Bloomberg, объем торгов акциями был почти в 40 раз выше среднедневного.

По словам Эрика Трампа, такой обвал можно объяснить тем, что инвесторы, которые в июне вложили 215 миллионов долларов в частное финансирование, теперь впервые получили возможность "зафиксировать прибыль". Сын Трампа убежден, что именно поэтому наблюдается такая волатильность акций.

Эрик Трамп является соучредителем и главным стратегическим директором American Bitcoin, компании, занимающейся майнингом и удерживающей собственный стратегический резерв криптовалюты. А Дональд Трамп-младший был одним из первых инвесторов компании.

По словам Мэтта Прусака, президента American Bitcoin, окончание периода блокировки акций "влияет на то, кто может покупать или продавать, а не на активы, которыми мы оперируем, или на работу, которую команда выполняет каждый день".

Кроме American Bitcoin сыновья Трампа поддерживают и другие криптокомпании. Так, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп также числятся среди соучредителей World Liberty Financial, выпустившей миллиарды собственных токенов и указывающей Дональда Трампа как соучредителя-эмерита. Стоимость ее токена WLF по данным CoinMarketCap за год упала на 86%.

А Trump Media & Technology Group, которая руководит соцсетью Truth Social и контролируется семьей президента, заявила в этом году о планах привлечь 1,5 миллиарда долларов нового акционерного капитала и еще миллиард через конвертируемые облигации, чтобы создать "биткоин-казну".

Акции этой компании также упали почти на 70% с начала года. В последние месяцы стремительно дешевеют также ценные бумаги и других компаний с "биткоин-резервами".

Вместе с падением акций резко обрушились и крипто-токены и мемкоины, связанные с Трампом, в частности, TRUMP и MELANIA. Их снижение составило до 90–99% предыдущих максимумов.

Как сообщал портал "Комментарии", после победы на выборах президент США Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы , которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов.