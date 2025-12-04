logo

BTC/USD

92031

ETH/USD

3122.65

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Семья Трампа резко потеряла миллиард долларов на криптовалюте: что говорит сын президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Семья Трампа резко потеряла миллиард долларов на криптовалюте: что говорит сын президента

За день семья американского президента потеряла около миллиарда долларов на криптовалюте

4 декабря 2025, 20:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Акции компании American Bitcoin, принадлежащей сыновьям президента США Дональда Трампа Эрику и Дональду и занимающейся майнингом криптовалюты, резко подешевели на 40%.

Семья Трампа резко потеряла миллиард долларов на криптовалюте: что говорит сын президента

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Компания потеряла около 1 миллиарда долларов своей рыночной стоимости, пишет Financial Times.

По данным Bloomberg, объем торгов акциями был почти в 40 раз выше среднедневного.

По словам Эрика Трампа, такой обвал можно объяснить тем, что инвесторы, которые в июне вложили 215 миллионов долларов в частное финансирование, теперь впервые получили возможность "зафиксировать прибыль". Сын Трампа убежден, что именно поэтому наблюдается такая волатильность акций.

Эрик Трамп является соучредителем и главным стратегическим директором American Bitcoin, компании, занимающейся майнингом и удерживающей собственный стратегический резерв криптовалюты. А Дональд Трамп-младший был одним из первых инвесторов компании.

По словам Мэтта Прусака, президента American Bitcoin, окончание периода блокировки акций "влияет на то, кто может покупать или продавать, а не на активы, которыми мы оперируем, или на работу, которую команда выполняет каждый день".

Кроме American Bitcoin сыновья Трампа поддерживают и другие криптокомпании. Так, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп также числятся среди соучредителей World Liberty Financial, выпустившей миллиарды собственных токенов и указывающей Дональда Трампа как соучредителя-эмерита. Стоимость ее токена WLF по данным CoinMarketCap за год упала на 86%.

А Trump Media & Technology Group, которая руководит соцсетью Truth Social и контролируется семьей президента, заявила в этом году о планах привлечь 1,5 миллиарда долларов нового акционерного капитала и еще миллиард через конвертируемые облигации, чтобы создать "биткоин-казну".

Акции этой компании также упали почти на 70% с начала года. В последние месяцы стремительно дешевеют также ценные бумаги и других  компаний с "биткоин-резервами".

Вместе с падением акций резко обрушились и крипто-токены и мемкоины, связанные с Трампом, в частности, TRUMP и MELANIA. Их снижение составило до 90–99% предыдущих максимумов.

Как сообщал портал "Комментарии", после победы на выборах президент США Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы , которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/18e3bfc1-c2aa-49a0-8c6d-a37255a23017
Теги:

Новости

Все новости