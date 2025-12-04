Родина Трампа різко втратила мільярд доларів на криптовалюті: що каже син президента

Акції компанії American Bitcoin, що належить синам президента США Дональда Трампа Еріку та Дональду та займається майнингом криптовалюти, різко подешевшали на 40%.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Компанія втратила близько 1 мільярда доларів своєї ринкової вартості, пише Financial Times.

За даними Bloomberg, обсяг торгів акціями був майже в 40 разів вищим за середньоденний.

За словами Еріка Трампа такий обвал можна пояснити тим, що інвестори, які у червні вклали 215 мільйонів доларів у приватне фінансування, тепер вперше отримали змогу "зафіксувати прибуток". Син Трампа переконаний, що саме тому й спостерігається така волатильність акцій.

Ерік Трамп є співзасновником і головним стратегічним директором American Bitcoin, компанії, що займається майнінгом та утримує власний стратегічний резерв криптовалюти. А Дональд Трамп-молодший був одним із перших інвесторів компанії.

За словами Метта Прусака, президента American Bitcoin, закінчення періоду блокування акцій "впливає на те, хто може купувати або продавати, а не на активи, якими ми оперуємо, або на роботу, яку команда виконує щодня".

Видання зазначає, що окрім American Bitcoin сини Трампа підтримують й інші криптокомпанії. Так, Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп також значаться серед співзасновників World Liberty Financial, яка випустила мільярди власних токенів і вказує Дональда Трампа як співзасновника-емерита. Вартість її токена WLF за даними CoinMarketCap за рік упала на 86%.

А Trump Media & Technology Group, яка керує соцмережею Truth Social і контролюється родиною президента, заявила цього року про плани залучити 1,5 мільярда доларів нового акціонерного капіталу та ще мільярд через конвертовані облігації, щоб створити "біткоїн-скарбницю".

Акції цієї компанії також впали майже на 70% від початку року. Останніми місяцями стрімко дешевшають також цінні папери й інших компаній із "біткоїн-резервами".

Разом з падінням акцій, різко обвалились й крипто-токени та мемкоїни, пов’язані з Трампом, зокрема, TRUMP та MELANIA. Їхнє зниження склало до 90–99 % від попередніх максимумів.

Як повідомляв портал "Коментарі", після перемоги на виборах президент США Дональд Трамп ініціював створення робочої групи, яка займатиметься розробкою нових правил для криптовалют і дослідженням можливості запровадження національного резерву цифрових активів.