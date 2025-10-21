Сенат США определился с санкциями против России: сколько времени дали Путину

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых жестких санкций против России и ее торговых партнеров отложено по просьбе Белого дома, который хочет увидеть, что получится из предстоящей встречи президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и удастся ли на ней достичь результата. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Тун отметил, продвижение законопроекта, несмотря на двухпартийную поддержку, пока на паузе, чтобы не повредить дипломатическим усилиям Дональда Трампа.

"Я думаю, они считают, что нужно посмотреть, как пройдет эта встреча с Путиным через несколько недель", – сообщил Тун.

Республиканец добавил, что находится в постоянном контакте с сенатором Линдси Грэмом, который является одним из ключевых авторов законопроекта и координирует свои действия с Белым домом.

"Я думаю, что по крайней мере сейчас (Грэм – ред.) работает с Белым домом, чтобы определить, будет ли встреча, которая состоится через несколько недель, результативной", – добавил Тун.

Другой источник издания, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что законопроект фактически "поставлен на паузу" до саммита Трампа и Путина.

Это решение стало резким поворотом по сравнению с прошлой неделей, когда Тун заявлял, что "пришло время действовать". Однако в тот же день президент Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после которого публично выразил сомнение в целесообразности введения новых санкций "прямо сейчас".

Журналисты напоминают, законопроект, предусматривающий введение высоких пошлин для стран, импортирующих российские энергоносители, и применение вторичных санкций против компаний, поддерживающих энергетический сектор РФ, имеет более 80 соавторов в Сенате. Этого более чем достаточно, чтобы преодолеть возможное президентское вето. Однако, несмотря на такую мощную поддержку, республиканское руководство не желает действовать без явного согласия Трампа. Сенаторы опасаются, что продвижение законопроекта без публичной поддержки президента поставит их в затруднительное политическое положение, если Трамп впоследствии выступит против него.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне начали срывать Будапешт под лозунгом "Нас обманули": детали.



