Сенат США визначився із санкціями проти Росії: скільки часу дали Путіну

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив, що розгляд законопроекту про введення нових жорстких санкцій проти Росії та її торгових партнерів відкладено на прохання Білого дому, який хоче побачити, що вийде з майбутньої зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і чи вдасться на неї. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Тун зазначив, що просування законопроекту, незважаючи на двопартійну підтримку, поки що на паузі, щоб не пошкодити дипломатичним зусиллям Дональда Трампа.

"Я думаю, вони вважають, що потрібно подивитися, як пройде ця зустріч із Путіним за кілька тижнів", – повідомив Тун.

Республіканець додав, що перебуває у постійному контакті з сенатором Ліндсі Гремом, який є одним із ключових авторів законопроекту та координує свої дії з Білим домом.

"Я думаю, що принаймні зараз (Грем — ред.) працює з Білим домом, щоб визначити, чи буде зустріч, яка відбудеться за кілька тижнів, результативною", — додав Тун.

Інше джерело видання, яке говорило на умовах анонімності, підтвердило, що законопроект фактично "поставлений на паузу" до саміту Трампа та Путіна.

Це рішення стало різким поворотом порівняно з минулим тижнем, коли Тун заявляв, що "настав час діяти". Однак того ж дня президент Трамп провів тривалу телефонну розмову з Путіним, після якої публічно висловив сумнів щодо доцільності запровадження нових санкцій "прямо зараз".

Журналісти нагадують, що законопроект, який передбачає введення високих мит для країн, що імпортують російські енергоносії, та застосування вторинних санкцій проти компаній, що підтримують енергетичний сектор РФ, має понад 80 співавторів у Сенаті. Цього цілком достатньо, щоб подолати можливе президентське вето. Однак, незважаючи на таку потужну підтримку, республіканське керівництво не бажає діяти без явної згоди Трампа. Сенатори побоюються, що просування законопроекту без публічної підтримки президента поставить їх у скрутне політичне становище, якщо Трамп згодом виступить проти нього.

