Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине: изменилась ли сумма

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Кравцев Сергей
В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Сената США и пресс-служба Белого дома.
Сенат США. Фото: из открытых источников
Согласно тексту законопроекта, общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов, из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля, на защиту границ США — 20,23 млрд долларов.
Предполагается, что из пакета помощи Украине около 20 млрд долларов будет направлено на замещение складов в самих Штатах, и около 14 млрд долларов пойдут на закупку нового оружия у американских компаний для ВСУ.
Кроме того, 14,8 млрд долларов предусмотрены на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки, еще 7,85 млрд — на прямую бюджетную поддержку Украины, и 1,58 млрд долларов — на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.
Голосование назначено на 7 февраля в Сенате.
В законе также предусмотрена гуманитарная помощь жителям Сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины в размере 10 млрд долларов.
Президент США в специальном обращении призвал принять новый законопроект и пообещал в случае принятия подписать его в кратчайшие сроки.
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