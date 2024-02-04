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Почему вопрос с выделением помощи от США снова откладывается: что может сделать Украина

Украина должна демонстрировать, что становится сильнее и продолжать диалог с союзниками

сегодня, 13:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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В то время, как в Сенате между республиканцами и демократами, похоже, достигнут консенсус касательно голосования за пакет помощи партнерам (включая более 60 млрд долл для Украины) и реформы в пограничной политике (с усилением границы с Мексикой и контролем за миграцией), в Палате представителей республиканцы ведут свою игру. Ее спикер-трампист Майк Джонсон обнародовали законопроект о помощи исключительно Израилю. Поддержку же Украины предложил отложить на неопределенный срок. В Белом доме уже назвали такой ход циничным маневромЕсть ли надежда на то, что удастся сломить сопротивления радикального крыла Республиканской партии – и добиться выделения так необходимых Украине средств? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Почему вопрос с выделением помощи от США снова откладывается: что может сделать Украина

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Мы должны организовать качественную лоббистскую кампанию в США

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что сопротивление принятию столь важного для нас закона оказывает не вся Республиканская партия, а лишь ее трампистское крыло.

"В большинстве своем Республиканская партия поддерживает Украину. Но, поскольку шансы Трампа на возвращение в Белый дом достаточно великиего влияние на партию также растет. И там все уже подстраиваются под него", – поясняет эксперт.

По его мнению, Украине не корректно ругать республиканцев, идти на конфронтацию с ними. Нам ведь нужна двухпартийная поддержка.

"Безусловно, вокруг помощи Украине в США сейчас идет играНо она обусловлена внутриполитической ситуацией в Штатах. И мы никак на это повлиять не можем", – подчеркивает Тарас Загородний.

Что мы можем, продолжает он, так это организовать качественную лоббистскую кампанию. Израиль с его диаспорой и финансовыми возможностями своей элиты в США тратит на это порядка 1 млн долларов в месяц, отмечает он. Так следовало бы поступать и нам.

"Также уверен, что нашим военным нужно чаще ездить по США, встречаться с коллегами, с ветеранами, с представителями Пентагона. У республиканцев и демократов существует большое уважение к военной форме. И это следует использовать", – считает Тарас Загородний.

Кроме того, акцентирует он, Украина должна демонстрировать, что становится сильнее. Производить больше вооружений, эффективно решать внутренние вопросы – с секретностью военно-промышленного комплекса, с более мягким его налогообложением. Плюс – чаще переносить войну на территорию РФ.

"Чем сильнее мы будем выглядеть, тем меньше у Трампа будет аргументов не поддерживать нас. Тем более, что Республиканская партия – это партия реального сектора экономики (нефть, газ, ВПК). И ей интересно выдавливать с этих рынков РФ. Следует и на это делать упор, общаясь с теми же республиканцами", – поясняет эксперт.

Очень хорошо для нас, отмечает он, что европейцы стали более активно включаться в процесс поддержки УкраиныТем самым воплощая в жизнь принципы и Трампа, и Байдена, что Европа должна больше платить за собственную безопасность.

"Нет сомнений – чем чаще наши дроны будут бить по российским перерабатывающим предприятиямтем более шансов, что в Украину станут инвестировать. Принцип США – инвестируй в крутых ковбоев, которые способны сами решать вопросы, а не просто выпрашивать деньги", – констатирует Тарас Загородний.

Терпение демократов – не безгранично

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"К сожалению, ситуация с голосованием за пакеты поддержки Украины, Израиля и Тайваня давно перешла в американском парламенте стараниями части республиканцев из разряда необходимости принятия (в том числе для самих США) соответствующих решений – в категорию политтехнологий. В попытку продемонстрировать слабость демократов, а также набрать политических баллов лично для себя".

Это приводит к тому, отмечает эксперт, что спикер Джонсон всё более выглядит люмпенизированным политиком, не имеющим собственного мнения, способным быстро менять свою позицию (в зависимости от указаний Трампа). 

"Думаю, даже для большей части республиканских избирателей такая позиция является абсолютно неприемлемой. И там всё больше понимают, что Трампа нельзя вновь пускать в Белый дом", – считает политолог.

Он предполагает, что подобная деструктивная политика Трампа и его ближайших соратников рано или поздно сыграет против них самих.

"Ведь терпение демократов – не безгранично. А в политические игры они тоже отлично умеют играть, – поясняет Максим Джигун. – Надеемся, что ситуацию удастся вывести из глухого угла, куда ее загоняет часть республиканцев. Ведь без голосов тех же демократов в парламенте они и сами не смогут провести свои законопроекты".

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Обсуждения

Донбас

сегодня, 13:57

Україна витрачає 11 мільйонів на концерти Євробачення. Румунія через фінансові питання забирає свою заявку з участі на Євробаченні 2024. Так в кого проблеми з грошима, у кого війна? Нахрін воно нам треба зараз? Зеленим выблядкам все пофіг, війна війной, а кармани набити треба. Он Авдіївку ось ось здадуть, а вони євробачення...Тварі. Мочити їх усіх пора, доки не пізно.

Ігор

сегодня, 13:32

У терористичному Ізраїлі як і у нацистській Германії, сучасних Сомалі ємені Афганістані усі однакові і навіть дітки чиновників на війні. У демократичній Україні зелено-чоловічковій владній і депутатський мерзоті дозволено ховатись за спинами смердів і закликати посилювати тиск на м'ясо смердів для захисту добробуту барської Хунти. Тому нацисту Нетаньяху дають гроші, а неонацисту Ze - ні. Показником є те, що у демократичну Україну не йшли інвестори не йдуть і найманці. Хоч у світі не бракує ні інвестицій ні найманців. Ніхто не хоче йти на ризик 1 до 1, на який посилають смердів заради комфорту хайль-Диких. Навіть у російській рулетці ризик був 1 до 6.


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