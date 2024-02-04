Почему вопрос с выделением помощи от США снова откладывается: что может сделать Украина

В то время, как в Сенате между республиканцами и демократами, похоже, достигнут консенсус касательно голосования за пакет помощи партнерам (включая более 60 млрд долл для Украины) и реформы в пограничной политике (с усилением границы с Мексикой и контролем за миграцией), в Палате представителей республиканцы ведут свою игру. Ее спикер-трампист Майк Джонсон обнародовали законопроект о помощи исключительно Израилю. Поддержку же Украины предложил отложить на неопределенный срок. В Белом доме уже назвали такой ход циничным маневром. Есть ли надежда на то, что удастся сломить сопротивления радикального крыла Республиканской партии – и добиться выделения так необходимых Украине средств? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Мы должны организовать качественную лоббистскую кампанию в США

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что сопротивление принятию столь важного для нас закона оказывает не вся Республиканская партия, а лишь ее трампистское крыло.

его влияние на партию также растет. И там все уже подстраиваются под него", – поясняет эксперт. "В большинстве своем Республиканская партия поддерживает Украину. Но, поскольку шансы Трампа на возвращение в Белый дом достаточно велики

По его мнению, Украине не корректно ругать республиканцев, идти на конфронтацию с ними. Нам ведь нужна двухпартийная поддержка.

Но она обусловлена внутриполитической ситуацией в Штатах. И мы никак на это повлиять не можем", – подчеркивает Тарас Загородний. "Безусловно, вокруг помощи Украине в США сейчас идет игра

Что мы можем, продолжает он, так это организовать качественную лоббистскую кампанию. Израиль с его диаспорой и финансовыми возможностями своей элиты в США тратит на это порядка 1 млн долларов в месяц, отмечает он. Так следовало бы поступать и нам.

"Также уверен, что нашим военным нужно чаще ездить по США, встречаться с коллегами, с ветеранами, с представителями Пентагона. У республиканцев и демократов существует большое уважение к военной форме. И это следует использовать", – считает Тарас Загородний.

Кроме того, акцентирует он, Украина должна демонстрировать, что становится сильнее. Производить больше вооружений, эффективно решать внутренние вопросы – с секретностью военно-промышленного комплекса, с более мягким его налогообложением. Плюс – чаще переносить войну на территорию РФ.

"Чем сильнее мы будем выглядеть, тем меньше у Трампа будет аргументов не поддерживать нас. Тем более, что Республиканская партия – это партия реального сектора экономики (нефть, газ, ВПК). И ей интересно выдавливать с этих рынков РФ. Следует и на это делать упор, общаясь с теми же республиканцами", – поясняет эксперт.

Очень хорошо для нас, отмечает он, что европейцы стали более активно включаться в процесс поддержки Украины. Тем самым воплощая в жизнь принципы и Трампа, и Байдена, что Европа должна больше платить за собственную безопасность.

тем более шансов, что в Украину станут инвестировать. Принцип США – инвестируй в крутых ковбоев, которые способны сами решать вопросы, а не просто выпрашивать деньги", – констатирует Тарас Загородний. "Нет сомнений – чем чаще наши дроны будут бить по российским перерабатывающим предприятиям

Терпение демократов – не безгранично

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"К сожалению, ситуация с голосованием за пакеты поддержки Украины, Израиля и Тайваня давно перешла в американском парламенте стараниями части республиканцев из разряда необходимости принятия (в том числе для самих США) соответствующих решений – в категорию политтехнологий. В попытку продемонстрировать слабость демократов, а также набрать политических баллов лично для себя".

Это приводит к тому, отмечает эксперт, что спикер Джонсон всё более выглядит люмпенизированным политиком, не имеющим собственного мнения, способным быстро менять свою позицию (в зависимости от указаний Трампа).

" Думаю, даже для большей части республиканских избирателей такая позиция является абсолютно неприемлемой. И там всё больше понимают, что Трампа нельзя вновь пускать в Белый дом", – считает политолог.

Он предполагает, что подобная деструктивная политика Трампа и его ближайших соратников рано или поздно сыграет против них самих.

"Ведь терпение демократов – не безгранично. А в политические игры они тоже отлично умеют играть, – поясняет Максим Джигун. – Надеемся, что ситуацию удастся вывести из глухого угла, куда ее загоняет часть республиканцев. Ведь без голосов тех же демократов в парламенте они и сами не смогут провести свои законопроекты".

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