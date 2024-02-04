Почему вопрос с выделением помощи от США снова откладывается: что может сделать Украина

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Кравцев Сергей
В то время, как в Сенате между республиканцами и демократами, похоже, достигнут консенсус касательно голосования за пакет помощи партнерам (включая более 60 млрд долл для Украины) и реформы в пограничной политике (с усилением границы с Мексикой и контролем за миграцией), в Палате представителей республиканцы ведут свою игру. Ее спикер-трампист Майк Джонсон обнародовали законопроект о помощи исключительно Израилю. Поддержку же Украины предложил отложить на неопределенный срок. В Белом доме уже назвали такой ход циничным маневром. Есть ли надежда на то, что удастся сломить сопротивления радикального крыла Республиканской партии – и добиться выделения так необходимых Украине средств? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что сопротивление принятию столь важного для нас закона оказывает не вся Республиканская партия, а лишь ее трампистское крыло.
По его мнению, Украине не корректно ругать республиканцев, идти на конфронтацию с ними. Нам ведь нужна двухпартийная поддержка.
Что мы можем, продолжает он, так это организовать качественную лоббистскую кампанию. Израиль с его диаспорой и финансовыми возможностями своей элиты в США тратит на это порядка 1 млн долларов в месяц, отмечает он. Так следовало бы поступать и нам.
Кроме того, акцентирует он, Украина должна демонстрировать, что становится сильнее. Производить больше вооружений, эффективно решать внутренние вопросы – с секретностью военно-промышленного комплекса, с более мягким его налогообложением. Плюс – чаще переносить войну на территорию РФ.
Очень хорошо для нас, отмечает он, что европейцы стали более активно включаться в процесс поддержки Украины. Тем самым воплощая в жизнь принципы и Трампа, и Байдена, что Европа должна больше платить за собственную безопасность.
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:
Это приводит к тому, отмечает эксперт, что спикер Джонсон всё более выглядит люмпенизированным политиком, не имеющим собственного мнения, способным быстро менять свою позицию (в зависимости от указаний Трампа).
Он предполагает, что подобная деструктивная политика Трампа и его ближайших соратников рано или поздно сыграет против них самих.
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Новости
Донбас
сегодня, 13:57
Україна витрачає 11 мільйонів на концерти Євробачення. Румунія через фінансові питання забирає свою заявку з участі на Євробаченні 2024. Так в кого проблеми з грошима, у кого війна? Нахрін воно нам треба зараз? Зеленим выблядкам все пофіг, війна війной, а кармани набити треба. Он Авдіївку ось ось здадуть, а вони євробачення...Тварі. Мочити їх усіх пора, доки не пізно.
Ігор
сегодня, 13:32
У терористичному Ізраїлі як і у нацистській Германії, сучасних Сомалі ємені Афганістані усі однакові і навіть дітки чиновників на війні. У демократичній Україні зелено-чоловічковій владній і депутатський мерзоті дозволено ховатись за спинами смердів і закликати посилювати тиск на м'ясо смердів для захисту добробуту барської Хунти. Тому нацисту Нетаньяху дають гроші, а неонацисту Ze - ні. Показником є те, що у демократичну Україну не йшли інвестори не йдуть і найманці. Хоч у світі не бракує ні інвестицій ні найманців. Ніхто не хоче йти на ризик 1 до 1, на який посилають смердів заради комфорту хайль-Диких. Навіть у російській рулетці ризик був 1 до 6.