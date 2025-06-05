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Сенатор Грэм заинтриговал заявлением: Путин поплатится за отказ быть благоразумным

Сенат США готовит жесткие инструменты для Трампа против Путина

сегодня, 12:15 comments1028
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Кравцев Сергей

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США в ближайшее время готовится предоставить больше полномочий президенту Дональду Трампу для более жестких действий в отношении российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом американский политик написало у себя в аккаунте X.

Сенатор Грэм заинтриговал заявлением: Путин поплатится за отказ быть благоразумным

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

Сенатор отметил, что считает Дональда Трампа "единственным человеком, который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо".

Правда в то же время Грэм уточнил, что необходимо изменить подход к действиям путинского режима, учитывая агрессивную политику российского руководства.

"Учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале – и это будет не пряник", — отметил политик.

Сенатор отметил, что он с пониманием относится к намерениям Трампа повлиять на Путина дипломатическим путем.

Линдси Грэм высказал слова благодарности президенту Трампу за то, что тот вступил в конструктивный диалог с российским диктором Путиным, чтобы попытаться заставить того сесть за стол переговоров.

Сенатор обратил внимание, что он всегда поддерживал такой подход Дональда Трампа, но для установления мира нужны партнеры, готовые к этому, а Путин не демонстрирует свою готовность к миру.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп пока избегает прямой конфронтации с Кремлем, пытаясь оставить пространство для переговоров с Владимиром Путиным. Однако политическая реальность в США оказывает на него давление все сильнее — и новые антироссийские санкции становятся почти неизбежными. Такое мнение высказал публицист и специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире телеканала "Киев24".




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Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1930385050094178692
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