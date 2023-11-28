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Сенатор-республиканец сделал скандальное заявление, что США тратят деньги "направо и налево"

По словам Томми Табервилла, США тратят деньги "направо и налево", намекая на военную помощь Украине и Израилю.

сегодня, 22:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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По выражению сенатора-республиканца от штата Алабама Томми Табервилла, американская армия – самая слабая за всю историю страны по причине политики администрации Джо Байдена. Об этом информирует Newsweek .

Сенатор-республиканец сделал скандальное заявление, что США тратят деньги "направо и налево"

Томми Табервилл (фото из открытых источников)

При этом американский сенатор серьезно критикует решение о выделении 114 миллионов долларов, как требует Пентагон, на программы разнообразия, справедливости, инклюзии и доступности на 2024 финансовый год. Он упомянул об отмененном мандате на вакцину в отношении COVID-19 для нужд всех военнослужащих США. Это еще одна причина, почему армия Соединенных Штатов находится на грани катастрофы.


"114 миллионов долларов на обучение разнообразию? Вы, пожалуй, шутите. У нас самая слабая армия, которую я видел за всю свою жизнь. Это все идет сверху, от Джо Байдена, от министра обороны Остина. Это идет от Милли. Это катастрофа. Они катастрофа. не могут заставить никого присоединиться к армии. Они умоляют людей, покинувших армию, вернуться. Мы в большой беде. Наша страна в большой беде", — говорит Табервилл.

Сенатор также критикует возможное решение о предоставлении военной помощи властям Украины и Израиля.

"Мы тратим деньги направо и налево. Это полная катастрофа, которую администрация Байдена сама нанесла американским налогоплательщикам", — заключил республиканец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США намекнули, что Украина может остаться без помощи. США до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю, тогда как в Конгрессе сохраняются разногласия и не утихают споры по поводу предложенных изменений по охране южной границы. Такое заявление сделал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер



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