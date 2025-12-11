Сенаторы бьют тревогу: США на грани новой войны

Сенаторы США резко раскритиковали захват американскими военными венесуэльского танкера и публичные заявления президента Дональда Трампа по этому инциденту, приравняв действия Белого дома к фактическому объявлению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Критика исходила с обеих сторон – как от демократов, так и от представителей Республиканской партии. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что действия США "очень похожи на начало войны". По его словам, "это не задача американского правительства – искать врагов по всему миру и начинать конфликты".

Сенаторы-демократы также выразили озабоченность. Крис Кунс подчеркнул, что детали инцидента с танкером пока не разглашены, но он "серьезно обеспокоен тем, что администрация Трампа втягивает страну в конфликт с Венесуэлой". Политик отметил, что сенаторы не получили традиционного брифинга, на котором обычно информируют о стратегических планах и оценках рисков в случае возможных военных действий.

Кунс добавил, что Белый дом не предоставил информации о дальнейших действиях или способах управления возникающими рисками, а также воздержался от раскрытия подробностей самого захвата танкера. Такое отсутствие коммуникации между исполнительной властью и Конгрессом, по мнению сенаторов, может усилить напряженность в отношениях США с Венесуэлой и повысить риск непредсказуемых последствий.

Действия администрации Трампа уже вызвали бурное обсуждение в американском политическом истеблишменте. Эксперты предупреждают, что подобные операции без предварительной консультации с Конгрессом могут привести к дипломатическим и военным осложнениям, а также поставить под угрозу международную репутацию США.

