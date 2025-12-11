Сенатори б'ють на сполох: США на межі нової війни

Сенатори США різко розкритикували захоплення американськими військовими венесуельського танкера та публічні заяви президента Дональда Трампа щодо цього інциденту, прирівнявши дії Білого дому до фактичного оголошення війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "The Hill".

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Критика виходила з обох сторін – як від демократів, і від представників Республіканської партії. Сенатор-республіканець Ренд Пол заявив, що дії США "дуже схожі на початок війни". За його словами, "це не завдання американського уряду – шукати ворогів у всьому світі та розпочинати конфлікти".

Сенатори-демократи також висловили занепокоєння. Кріс Кунс підкреслив, що деталі інциденту з танкером поки що не розголошені, але він "серйозно стурбований тим, що адміністрація Трампа втягує країну у конфлікт із Венесуелою". Політик зазначив, що сенатори не отримали традиційного брифінгу, на якому зазвичай інформують про стратегічні плани та оцінки ризиків у разі можливих військових дій.

Кунс додав, що Білий дім не надав інформації про подальші дії або способи управління ризиками, що виникають, а також утримався від розкриття подробиць самого захоплення танкера. Така відсутність комунікації між виконавчою владою та Конгресом, на думку сенаторів, може посилити напруженість у відносинах США з Венесуелою та підвищити ризик непередбачуваних наслідків.

Дії адміністрації Трампа вже викликали бурхливе обговорення в американському політичному істеблішменті. Експерти попереджають, що такі операції без попередньої консультації з Конгресом можуть призвести до дипломатичних та військових ускладнень, а також поставити під загрозу міжнародну репутацію США.

