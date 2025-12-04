Сенаторы США разводят руками: что не так с попытками Белого дома принести мир в Украину

Сенаторы США заявляют о критической нехватке коммуникации со стороны администрации Дональда Трампа по вопросам мирных переговоров относительно Украины. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на представителей обеих партий.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Сенатор-демократ Дик Дурбин, сопредседатель Юридического комитета и член еще двух комитетов Сената, подтвердил, что диалога с Белым домом нет. На вопрос журналистов о том, ведутся ли консультации с администрацией по мирному плану для Украины, политик ответил однозначным "нет".

Дурбин также подчеркнул, что Украина не должна уступать территории Донбасса ради прекращения войны. Он назвал принудительный вывоз украинских детей в Россию военным преступлением и выразил сомнение в назначении Стива Уиткоффа специальным представителем президента Трампа. По словам сенатора, миллиарды, заработанные Уиткоффом в сфере недвижимости, "не объясняют", почему именно он оказался за столом переговоров с Владимиром Путиным.

О подобном информационном вакууме заявила и сенатор-демократ Джин Шахин. Она отметила, что узнаёт о ходе переговоров исключительно из СМИ и считает публично озвученные инициативы "неадекватными".

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что общается с представителями администрации Трампа почти ежедневно. Однако он не уточнил, касаются ли эти разговоры непосредственно процесса мирных переговоров или же других направлений внутренней и внешней политики.

Ситуация свидетельствует о растущей обеспокоенности на Капитолийском холме из-за отсутствия прозрачности и координации между исполнительной властью и Конгрессом в вопросах, связанных с войной в Украине.

