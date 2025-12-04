Сенатори США розводять руками: що не так зі спробами Білого дому принести мир до України

Сенатори США заявляють про критичну нестачу комунікації з боку адміністрації Дональда Трампа з питань мирних переговорів щодо України. Про це пишуть американські ЗМІ із посиланням на представників обох партій.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Сенатор-демократ Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату підтвердив, що діалогу з Білим домом немає. На запитання журналістів про те, чи ведуться консультації з адміністрацією щодо мирного плану для України, політик відповів однозначним "ні".

Дурбін також наголосив, що Україна не повинна поступатися територією Донбасу заради припинення війни. Він назвав примусове вивезення українських дітей до Росії військовим злочином та висловив сумнів у призначенні Стіва Уіткоффа спеціальним представником президента Трампа. За словами сенатора, мільярди, зароблені Віткоффом у сфері нерухомості, "не пояснюють", чому саме він опинився за столом переговорів із Володимиром Путіним.

Про такий інформаційний вакуум заявила і сенатор-демократ Джин Шахін. Вона зазначила, що дізнається про перебіг переговорів виключно із ЗМІ та вважає публічно озвучені ініціативи "неадекватними".

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що спілкується із представниками адміністрації Трампа майже щодня. Проте він не уточнив, чи стосуються ці розмови безпосередньо процесу мирних переговорів чи інших напрямів внутрішньої та зовнішньої політики.

Ситуація свідчить про зростання стурбованості на Капітолійському пагорбі через відсутність прозорості та координації між виконавчою владою та Конгресом у питаннях, пов'язаних з війною в Україні.

