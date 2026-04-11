Сенаторы США требуют перекрыть поток денег России: о чем идет речь
Сенаторы США требуют перекрыть поток денег России: о чем идет речь

Демократы давят на Трампа: продление исключения по нефти назвали «подарком Москве» на фоне войны против Украины

11 апреля 2026, 13:25
Кравцев Сергей

Группа сенаторов-демократов в Конгрессе США призвала администрацию президента Дональд Трамп не продлевать санкционное исключение, позволяющее транспортировку российской нефти, срок которого истекает 11 апреля. Соответствующее обращение к министру финансов Скотт Бессент опубликовал сенатор Ричард Блюменталь.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Письмо подписали шесть представителей Демократической партии, среди которых также Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус, Кристофер Кунс, Джеки Роузен и Марк Келли.

Авторы обращения предупреждают: даже временное ослабление санкций создаёт для Россия стабильный источник доходов в период, когда она продолжает войну против Украина. По их мнению, такая политика подрывает усилия Вашингтона по экономическому давлению на Кремль.

Сенаторы также связывают ситуацию с действиями Москвы на Ближнем Востоке. Они утверждают, что Россия предоставляет Иран разведывательную поддержку, которая может использоваться против американских военных и объектов. На этом фоне любые послабления санкций называют недопустимыми.

Отдельно законодатели раскритиковали аргумент администрации о необходимости стабилизации мировых энергетических рынков. По их словам, исключение не привело к заметному снижению цен на нефть, а значит – не достигло заявленной цели.

В письме подчёркивается, что продление такой политики посылает противоречивый сигнал союзникам и играет на руку стратегическому сопернику США. Демократы настаивают: Вашингтон должен сохранить жёсткую линию и не допустить, чтобы нефтяные доходы продолжали подпитывать российскую военную машину.

Источник: https://x.com/SenBlumenthal?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2042731647028859008%7Ctwgr%5Eeedf9eedd8bee07ec2d908d74f2a3982aef48583%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2026%2F04%2F11%2F7235216%2
