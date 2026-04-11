Сенатори США вимагають перекрити потік грошей Росії: про що йдеться

Демократи тиснуть на Трампа: продовження вилучення нафти назвали «подарунком Москві» на тлі війни проти України

11 квітня 2026, 13:25
Кравцев Сергей

Група сенаторів-демократів у Конгресі США закликала адміністрацію президента Дональд Трамп не продовжувати виключення санкцій, що дозволяє транспортування російської нафти, термін якого закінчується 11 квітня. Відповідне звернення до міністра фінансів Скотт Бессент опублікував сенатор Річард Блюменталь.

Лист підписали шість представників Демократичної партії, серед яких також Джин Шахін, Шелдон Уайтхаус, Крістофер Кунс, Джекі Роузен та Марк Келлі.

Автори звернення попереджають: навіть тимчасове ослаблення санкцій створює для Росії стабільне джерело доходів у період, коли вона продовжує війну проти України. На їхню думку, така політика підриває зусилля Вашингтона щодо економічного тиску на Кремль.

Сенатори також пов'язують ситуацію з діями Москви Близькому Сході. Вони стверджують, що Росія надає Іран розвідувальну підтримку, яка може використовуватись проти американських військових та об'єктів. На цьому тлі будь-які послаблення санкцій називають неприпустимим.

Окремо законодавці розкритикували аргумент адміністрації щодо необхідності стабілізації світових енергетичних ринків. За їхніми словами, виняток не призвело до помітного зниження цін на нафту, а отже – не досягло заявленої мети.

У листі наголошується, що продовження такої політики надсилає суперечливий сигнал союзникам і грає на руку стратегічному супернику США. Демократи наполягають: Вашингтон повинен зберегти жорстку лінію і не допустити, щоби нафтові доходи продовжували підживлювати російську військову машину.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало відомо, чи продовжуватимуть США ослаблення санкцій для нафти з РФ та Ірану.




Джерело: https://x.com/SenBlumenthal?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2042731647028859008%7Ctwgr%5Eeedf9eedd8bee07ec2d908d74f2a3982aef48583%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2026%2F04%2F11%2F7235216%2
