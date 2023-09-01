Сентябрь наступил: СМИ узнали сдержат ли США обещание по поставка Украине танков Abrams

Ничего не должно помешать Украине уже в ближайшие недели получить несколько американских танков Abrams. Ориентировочно это должно произойти в середине сентября. Речь идет о первых десяти единицах из 31 обещанных Вашингтоном. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что группа украинских военнослужащих успешно прошла программу обучения на американских танках M1 Abrams. Тренировки проходили в двух странах – непосредственно США и Германии. Всего на полигонах армии США в Германии прошли высококлассное обучение почти 200 украинских защитников.

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Как отметил официальный представитель полковник Мартин О'Доннелл, украинские военные не просто прошли обучение и отправились ожидать танки уже в Украине. Они даже после завершения программы обукчения постоянно отрабатывают навыки работы на американских танках непосредственно в Германии и США. Так будет продолжаться до тех пор, пока танки не окажутся непосредственно на поле боя в Украине. Это должно позволить украинским военным более оперативно вписаться в общую картину войны и эффективно использовать боевые машины в бою против российских оккупантов.

Западные официальные лица делают ставку на то, что новые танки помогут украинским военным ускорить темпы контрнаступления, а также помогут прорвать укреплённую линию обороны россиян на ключевых направлениях.

Отмечается, что первые десять танков, которые получит Украина, уже находятся в Германии. Сейчас они проходят проверку техников. Как только все работы будут завершены, они будут отправлены в Украину.

Стоит уточнить, американские танки Abrams входят в состав примерно 300 танков, предоставленных западными союзниками, включая Leopard 2 от Испании и Германии, танки Challenger от Великобритании и "легкие танки" Leclerc от Франции.

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