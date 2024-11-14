Серьезные проблемы уже на пороге: какую угрозу готов выполнить Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, по всей видимости, не просто сократит помощь Украине, а полностью прекратит ее оказание, считает Евгений Дикий — ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра. В частности, об этом он сказал в интервью Униану.

Дональд Трамп

"Считаю, что мы должны готовиться именно к такому сценарию. Трамп еще в статусе кандидата смог на семь месяцев остановить военную помощь от США. Теперь он избран президентом, и уж точно будет иметь контроль над Сенатом, а судя по последним новостям — еще и над Палатой представителей. Ожидать, что в этой ситуации Трамп не выполнит свое абсолютно прямое обещание остановить помощь Украине, я не вижу никаких оснований. Он ее остановит", — заявил Дикий.

По его мнению, Трамп — серьезная проблема для Украины, но не катастрофа. Дикий подчеркнул, что Украина использует не только американское оружие, но также получает помощь от европейских партнеров и имеет собственное производство. Он считает, что в случае прекращения помощи от США, Украина должна усиливать внутреннее производство оборонной техники, что может стать толчком к самостоятельному укреплению.

Дикий также отметил, что европейские союзники могут компенсировать потерю американской помощи, в том числе финансово.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть мнение, что Трамп будет заставлять Украину к уступкам РФ. Если Киев не согласится, тогда Трмп, якобы, остановит предоставление американской помощи, без которой будет сложно противостоять России. Впрочем, вероятно, что Трамп не договорился с диктатором Путиным. Дело в том, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров уже подверг критике все так называемые мирные инициативы республиканцев и заявил, что они не учитывают пожелания России.



