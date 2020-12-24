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Сеть рассмешило видео с Санта Клаусом, повисшим на электропроводах

Видео с повисшим на проводах Сантой рассмешило сеть

сегодня, 12:16
Автор:

Мокрик Анастасия

Курьёзный случай произошел в одном из городов штата Калифорния. Переодетый в костюм Санта Клауса американец хотел подарить горожанам праздник, а вышло совсем наоборот.

Сеть рассмешило видео с Санта Клаусом, повисшим на электропроводах

ФОТО: Из открытых источников

На странице полиции штата в Facebook сообщается о том, что житель города Рио Линда решил порадовать детей и подарить им праздничное настроение. Он переоделся в костюм праздничного героя, взял мотопараплан и собирался на нем лететь над городом и бросать вниз леденцы. Взлететь у Санты получилось, но он не совсем правильно смог рассчитать высоту и в итоге запутался в  электропроводах и повис на них. На место происшествия были вызваны пожарные.

Сеть рассмешило видео с Санта Клаусом, повисшим на электропроводах - фото 2

В связи с не совсем обычным происшествием спасателям пришлось обесточить весь район. Самому же рождественскому персонажу помогли спуститься на землю и убедились, что  он не пострадал.

Очевидцы курьёзной ситуации не удержались и сняли на видео всё происходящее. Ролик быстро облетел сеть и вызвал большое количество положительных комментариев. Однако, часть людей всё же негативно отнеслась к этой ситуации, посчитав, что дети не должны видеть подобное.

Вы люди серьезные ??? Вы пытаетесь еще больше травмировать детей? У нас достаточно проблем, не нужны такие дураки, которые усугубляют ситуацию – пишут в комментариях.

Многие горожане всё же поблагодарили главного героя истории за то, что всеми силами пытался подарить детям праздничное настроение.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Австралии коала пробралась в дом и залезла на рождественскую ёлку, а также о том, что пес президента Франции обратился к гражданам с серьезным заявлением.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/21/us/santa-stuck-in-power-lines-trnd/index.html
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