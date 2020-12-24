Сеть рассмешило видео с Санта Клаусом, повисшим на электропроводах

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Мокрик Анастасия
Курьёзный случай произошел в одном из городов штата Калифорния. Переодетый в костюм Санта Клауса американец хотел подарить горожанам праздник, а вышло совсем наоборот.
ФОТО: Из открытых источников
На странице полиции штата в Facebook сообщается о том, что житель города Рио Линда решил порадовать детей и подарить им праздничное настроение. Он переоделся в костюм праздничного героя, взял мотопараплан и собирался на нем лететь над городом и бросать вниз леденцы. Взлететь у Санты получилось, но он не совсем правильно смог рассчитать высоту и в итоге запутался в электропроводах и повис на них. На место происшествия были вызваны пожарные.
В связи с не
совсем обычным происшествием спасателям пришлось обесточить весь район. Самому
же рождественскому персонажу помогли спуститься на землю и убедились, что он не пострадал.
Очевидцы курьёзной ситуации не удержались и сняли на видео всё происходящее. Ролик быстро облетел сеть и вызвал большое количество положительных комментариев. Однако, часть людей всё же негативно отнеслась к этой ситуации, посчитав, что дети не должны видеть подобное.
Многие горожане всё же поблагодарили главного героя истории за то, что всеми силами пытался подарить детям праздничное настроение.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Австралии коала пробралась в дом и залезла на рождественскую ёлку, а также о том, что пес президента Франции обратился к гражданам с серьезным заявлением.
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