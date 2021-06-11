«Северный поток-2»: применяет ли санкции США через угрозы Украине

США продолжит применять санкции против компаний или лиц, если их действия будут подпадать под ограничения. Позиция Вашингтона не изменилась и в администрации президента рассматривают строительство газопровода как российский геопролитичний проект. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Северный поток-2". Фото: welt.de

Он отметил, что в Вашингтоне рассматривают этот проект как угрозу европейской энергетической безопасности и, в частности, безопасности близких партнеров, в том числе и Украины.

Представитель Госдепа также сказал, что главной целью остается недопущение того, чтобы Россия использовала энергию как инструмент давления на Украину или другую страну.

По словам Неда Прайса, США продолжит принимать соответствующие меры против юридических и физических лиц, занимающихся деятельностью, подпадающую под санкции, чтобы продемонстрировать свое сопротивление газопроводу.

Напомним, недавно США сняли санкции с "Северного потока-2". Издание "Комментарии" писало, что Польша не поддерживает такого решения. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий считает, что Германия, продвигая газопровод в рамках европейского содружества, преследует собственные интересы, а не всех членов Евросоюза. Также он сказал, что после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам", и может использовать свой новый проект как оружие против Украины и Беларуси.

Также портал сообщал о том, с каким заявлением относительно российского газопровода недавно выступил 45-й президент США Дональд Трамп.







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