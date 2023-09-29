Сейчас в Америке происходит нечто опасное: Байден сделал заявление о Трампе

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден выступил с жесткими предупреждениями об угрозах для демократии США, упомянув об экстремистских силах в рядах Республиканской партии, которые поддерживает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", слова Байдена цитирует телеканал "CNN".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Он высказал мнение, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугивается республиканскими экстремистами MAGA.
Президент США Байден также вспомнил недавнее предложение Трампа казнить генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, и сказал, что молчаливая реакция на это высказывание республиканцев была "оглушительной".
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