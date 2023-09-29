Сейчас в Америке происходит нечто опасное: Байден сделал заявление о Трампе

Президент США Джо Байден выступил с жесткими предупреждениями об угрозах для демократии США, упомянув об экстремистских силах в рядах Республиканской партии, которые поддерживает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", слова Байдена цитирует телеканал "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Сейчас в Америке происходит нечто опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA (Ред. – Make America Great Again — лозунг кампании Трампа на прошлых выборах)", – заявил Джо Байден.

Он высказал мнение, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугивается республиканскими экстремистами MAGA.

"Их (Ред. — республиканцев) экстремистская повестка дня, если она будет реализована, в корне изменит институты американской демократии, какими мы их знаем. Трамп говорит, что Конституция дает ему право делать все, что он захочет на посту президента. Я никогда не слышал, чтобы президенты говорили это в шутку", – отметил Байден.

Президент США Байден также вспомнил недавнее предложение Трампа казнить генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, и сказал, что молчаливая реакция на это высказывание республиканцев была "оглушительной".

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