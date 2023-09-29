logo

BTC/USD

27060.56

ETH/USD

1675.53

LTC/USD

65.93

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Сейчас в Америке происходит нечто опасное: Байден сделал заявление о Трампе
commentss НОВОСТИ Все новости

Сейчас в Америке происходит нечто опасное: Байден сделал заявление о Трампе

По словам президента США, экстремистские угрозы сторонников экс-президента могут изменить институты американской демократии

сегодня, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден выступил с жесткими предупреждениями об угрозах для демократии США, упомянув об экстремистских силах в рядах Республиканской партии, которые поддерживает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", слова Байдена цитирует телеканал "CNN".

Сейчас в Америке происходит нечто опасное: Байден сделал заявление о Трампе

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Сейчас в Америке происходит нечто опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA (Ред. – Make America Great Again — лозунг кампании Трампа на прошлых выборах)", – заявил Джо Байден.


Он высказал мнение, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугивается республиканскими экстремистами MAGA.

"Их (Ред. — республиканцев) экстремистская повестка дня, если она будет реализована, в корне изменит институты американской демократии, какими мы их знаем. Трамп говорит, что Конституция дает ему право делать все, что он захочет на посту президента. Я никогда не слышал, чтобы президенты говорили это в шутку", – отметил Байден.

Президент США Байден также вспомнил недавнее предложение Трампа казнить генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, и сказал, что молчаливая реакция на это высказывание республиканцев была "оглушительной".

Читайте также на портале "Комментарии" — Нью-Йоркский суд постановил, что бывший президент США, потенциальный кандидат от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп мошенническим путем завысил стоимость своих активов, чтобы получить выгодные ссуды и страховые соглашения. Сам Трамп, против которого выдвинуты обвинения по 91 пункту по трем делам (касательно выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль за молчание; подрыве выборов 2020 года; неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост), продолжает делать выпады против Украины и своих оппонентов-демократов. К чему могут привести "дела Трампа"? Что Украине важно понимать о внутриамериканском противостоянии? Портал "Комментарии" с этими вопросами и обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2023/09/28/politics/joe-biden-democracy-speech-arizona/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!