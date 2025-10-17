Шаг вперед и два назад: что теперь говорит Трамп о Томагавках для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране много ракет Tomahavk, впрочем, намекнул глава Белого дома, американцам они также нужны. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме 16 октября.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Нам тоже нужны "Томагавки" для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны", – высказался американский лидер.

Президент добавил, что разговор с Владимиром Путиным 16 октября был "хороший". Он спросил у лидера Кремля относительно "Томагавков" для Украины

"Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч "Томагавков" вашему сопернику?" Ему эта идея не понравилась", – сказал Трамп и посмеялся.

Также американский лидер добавил, что его встреча с Путиным в Венгрии должна произойти "довольно быстро", вероятно, в течение двух недель.

