logo

BTC/USD

109191

ETH/USD

3934.39

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Шаг вперед и два назад: что теперь говорит Трамп о Томагавках для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шаг вперед и два назад: что теперь говорит Трамп о Томагавках для Украины

Трамп подтвердил, что во время разговора с Путиным речь также шла о "Томагавках"

17 октября 2025, 06:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране много ракет Tomahavk, впрочем, намекнул глава Белого дома, американцам они также нужны. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме 16 октября.

Шаг вперед и два назад: что теперь говорит Трамп о Томагавках для Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Нам тоже нужны "Томагавки" для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны", – высказался американский лидер.

Президент добавил, что разговор с Владимиром Путиным 16 октября был "хороший". Он спросил у лидера Кремля относительно "Томагавков" для Украины

"Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч "Томагавков" вашему сопернику?" Ему эта идея не понравилась", – сказал Трамп и посмеялся.

Также американский лидер добавил, что его встреча с Путиным в Венгрии должна произойти "довольно быстро", вероятно, в течение двух недель.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп рассказал о подробностях телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Американский лидер планирует обсудить этот телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своей социальной сети Truth social Трамп написал, что разговор с Путиным был продуктивным.

Также издание "Комментарии" сообщало – состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал подробности разговора президентов.

По его словам, Путин рассказал Трампу, что войска РФ полностью владеют стратегической инициативой по всей линии столкновения в "СВО", пишет российское издание "ТАСС".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xagrobF4q1k
Теги:

Новости

Все новости