Крок уперед і два назад: що тепер говорить Трамп про Томагавки для України
Крок уперед і два назад: що тепер говорить Трамп про Томагавки для України

Трамп підтвердив, що під час розмови з Путіним також йшлося про "Томагавки"

17 жовтня 2025, 06:46
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що в його країні багато ракет Tomahavk, утім, натякнув голова Білого дому, американцям вони також потрібні. Як передає портал "Коментарі", про це Трамп заявив під час прес-конференції у Білому домі 16 жовтня.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Нам теж потрібні "Томагавки" для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже добрі. Але вони нам теж потрібні", — сказав американський лідер.

Президент додав, що розмова з Володимиром Путіним 16 жовтня була "хорошою". Він запитав лідера Кремля щодо "Томагавків" для України

"Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч "Томагавків" вашому супернику?" Йому ця ідея не сподобалася", – сказав Трамп і посміявся.

Також американський лідер додав, що його зустріч із Путіним в Угорщині має відбутися "досить швидко", ймовірно, протягом двох тижнів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів про подробиці розмови президентів.

За його словами, Путін розповів Трампу, що війська РФ повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії зіткнення у "СВО", пише російське видання "ТАРС".




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xagrobF4q1k
