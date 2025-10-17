Крок уперед і два назад: що тепер говорить Трамп про Томагавки для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що в його країні багато ракет Tomahavk, утім, натякнув голова Білого дому, американцям вони також потрібні. Як передає портал "Коментарі", про це Трамп заявив під час прес-конференції у Білому домі 16 жовтня.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Нам теж потрібні "Томагавки" для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже добрі. Але вони нам теж потрібні", — сказав американський лідер.

Президент додав, що розмова з Володимиром Путіним 16 жовтня була "хорошою". Він запитав лідера Кремля щодо "Томагавків" для України

"Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч "Томагавків" вашому супернику?" Йому ця ідея не сподобалася", – сказав Трамп і посміявся.

Також американський лідер додав, що його зустріч із Путіним в Угорщині має відбутися "досить швидко", ймовірно, протягом двох тижнів.

У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною.

За його словами, Путін розповів Трампу, що війська РФ повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії зіткнення у "СВО", пише російське видання "ТАРС".



