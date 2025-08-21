logo

Шаг вперед и два назад: что теперь заявляют США о гарантиях безопасности для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шаг вперед и два назад: что теперь заявляют США о гарантиях безопасности для Украины

Пентагон заявляет, что США будут играть минимальную роль в гарантиях безопасности Украины

21 августа 2025, 06:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Высокопоставленный политический чиновник Пентагона заявил небольшой группе союзников, что США не собираются играть ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины. Поэтому Европе придется взять на себя практически всю ответственность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", цитируя заявление заместителя министра обороны США Элбриджа Колби.

Шаг вперед и два назад: что теперь заявляют США о гарантиях безопасности для Украины

Пентагон. Фото: из открытых источников

Неназванный европейский чиновник рассказал, что руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы американская сторона раскрыла, что она предоставит в войсках и воздушных силах, чтобы помочь Украине поддерживать мирное соглашение с Россией.

По словам шести анонимных американских и европейских чиновников, встреча и еще одна спешка организованная встреча лидеров НАТО в среду вызвали обеспокоенность союзников относительно того, что президент США Дональд Трамп будет полагаться в этом вопросе на Европу.

В настоящее время европейские союзники не совсем понимают, как двигаться дальше из-за противоречивых заявлений Трампа. В частности, о неразмещении войск США в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп уже дал Пентагону несколько приказов: ситуация на поле боя в Украине может измениться.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.politico.com/news/2025/08/20/pentagon-minimal-security-guarantees-ukraine-00516856
