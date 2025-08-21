Шаг вперед и два назад: что теперь заявляют США о гарантиях безопасности для Украины

Высокопоставленный политический чиновник Пентагона заявил небольшой группе союзников, что США не собираются играть ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины. Поэтому Европе придется взять на себя практически всю ответственность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", цитируя заявление заместителя министра обороны США Элбриджа Колби.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Неназванный европейский чиновник рассказал, что руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы американская сторона раскрыла, что она предоставит в войсках и воздушных силах, чтобы помочь Украине поддерживать мирное соглашение с Россией.

По словам шести анонимных американских и европейских чиновников, встреча и еще одна спешка организованная встреча лидеров НАТО в среду вызвали обеспокоенность союзников относительно того, что президент США Дональд Трамп будет полагаться в этом вопросе на Европу.

В настоящее время европейские союзники не совсем понимают, как двигаться дальше из-за противоречивых заявлений Трампа. В частности, о неразмещении войск США в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



