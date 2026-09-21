Шокирующий план Трампа: действительно ли Украина может стать его оружием на выборах в США

Новый санкционный закон США против России дает Вашингтону дополнительный рычаг давления, но реальное его применение остается вопросом политической воли. Эксперты обращают внимание на другой риск: накануне выборов американские власти могут использовать тему Украины и санкций как часть внутриполитической игры. Насколько жестко Трамп готов действовать против Москвы и не обернется ли новый инструмент санкций против самих союзников США? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Тема Украины станет удобным инструментом для манипуляций электоратом

Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк отметил в эфире 24 Канала, новый американский закон о санкциях против России рискует превратиться в инструмент политических манипуляций во время избирательной гонки в США. Вместо реального экономического удара по агрессору украинский вопрос может цинично разыграть ради внутренних рейтингов.

По его словам, реальное применение жестких ограничений против Кремля остается под большим вопросом.

Эксперт выразил сомнения в решимости администрации США идти на радикальные шаги против России.

"У Трампа прекрасно осознают, что результаты промежуточных выборов будут далеки от тех, которые ему хотелось бы", – подчеркнул Антонюк.

Поэтому, по его мнению, тема Украины станет удобным инструментом для манипуляций электоратом. В качестве примера он привел ситуацию, когда Белый дом отступил после введения Пекином ограничений на редкоземельные металлы в ответ на американские пошлины. Это прямо указывает на то, что новые санкционные механизмы могут применяться в очень ограниченном объеме.

Этот законопроект дает инструментарий, а будет ли использовать Дональд Трамп – это уже второй вопрос.

Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара отметил в эфире "Программы Игоря Долгова", что новый санкционный закон против России может предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительный инструмент давления на Москву. Однако его принятие еще не гарантирует, что американский президент использует эти возможности именно против РФ.

По его словам, Трамп уже имеет достаточно исполнительных полномочий для введения экономических ограничений, поэтому формально в дополнительном инструментарии для давления на Россию он не нуждается.

"По большому счету, необходимости в этом законе нет. Трампу ничего не мешало использовать свои исполнительные полномочия и налагать санкции на ближайших своих торговых партнеров и союзников – Канаду, Мексику, Европейский Союз, Японию, Турцию и т.д. Потому ему дополнительные инструменты не нужны", – отметил Хара.

В то же время, закон может расширить возможности президента США для применения тарифов. Главным вопросом, по словам эксперта, остается то, против кого именно Трамп решит использовать этот механизм.

"Этот законопроект дает инструментарий, а будет ли использовать Дональд Трамп – это уже второй вопрос. Третий момент – это опасения и наших друзей в Сенате, и в Палате представителей, что этот законопроект может быть использован против союзников. Потому что тогда узаконивается возможность Трампа под предлогом наказания России или уменьшения ее ресурсной базы вводить тарифы по Европейскому Союзу, например", – объяснил директор Центра оборонных стратегий.

Хара также обратил внимание на предварительные споры по поводу американской помощи Украине. По его оценке, позиция руководства Палаты представителей во многом зависит от позиции самого Трампа.

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