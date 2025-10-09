Мужчина засунул термос в прямую кишку, чтобы пронести его в тюрьму (ФОТО)

В США произошел странный инцидент, когда 51-летнего мужчину по имени Уолтер Фраймайр арестовали после того, как он пытался пронести в тюрьму термос необычным и опасным способом.

Мужчина засунул термос в задний проход. Фото из открытых источников

По данным американских СМИ, правоохранители задержали мужчину после сообщения об обнаженном мужчине в туалете одного из парков. Впоследствии его арестовали за незаконное проникновение на железнодорожный путь. Когда Фраймайра доставили в тюрьму, во время стандартного рентгеновского осмотра офицеры совершили неожиданное открытие. В его прямой кишке находился термос.

Полицейские заявили, что при задержании у Фраймайра уже обнаружили метамфетамин. В полиции считают, что мужчина пытался скрыть термос, чтобы использовать его содержимое позже в тюрьме.

"Он принес термос в тюрьму. Это верно. Мы сказали: "Чувак! Что ты здесь делаешь?" Он ответил: "Ну, я ведь это внутрь себя положил". Он не проглотил это", — рассказал шериф округа Полк Грейди Джадд.

Медики в больнице сумели безопасно удалить термос из тела мужчины. По словам шерифа, это могло спасти ему жизнь, ведь подобные предметы могут вызвать разрывы и внутренние кровотечения.

Уолтер Фраймайр засунул термос в задний проход

Фраймайр не в первый раз попадает к полиции. Его уже 25 раз арестовывали и пять раз садили за различные правонарушения.

