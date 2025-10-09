Чоловік засунув термос у пряму кишку, щоб пронести його у в'язницю (ФОТО)

Рубрики
У США стався дивний інцидент, коли 51-річного чоловіка на ім’я Волтер Фраймайр заарештували після того, як він намагався пронести до в’язниці термос незвичним і небезпечним способом.
Чоловік засунув термос у задній прохід. Фото з відкритих джерел
За даними американських ЗМІ, правоохоронці затримали чоловіка після повідомлення про оголеного чоловіка у туалеті одного з парків. Згодом його арештували за незаконне проникнення на залізничну колію. Коли Фраймайра доставили до в’язниці, під час стандартного рентгенівського огляду офіцери зробили несподіване відкриття. У його прямій кишці знаходився термос.
Поліцейські заявили, що під час затримання у Фраймайра вже виявили метамфетамін. У поліції вважають, що чоловік намагався приховати термос, щоб використати його вміст пізніше у в’язниці.
Медики в лікарні зуміли безпечно видалити термос із тіла чоловіка. За словами шерифа, це могло врятувати йому життя, адже подібні предмети можуть спричинити розриви та внутрішні кровотечі.
Фраймайр не вперше потрапляє до поліції. Його вже 25 разів арештовували і п’ять разів ув’язнювали за різні правопорушення.
