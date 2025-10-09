logo_ukra

Чоловік засунув термос у пряму кишку, щоб пронести його у в'язницю (ФОТО)
Чоловік засунув термос у пряму кишку, щоб пронести його у в'язницю (ФОТО)

У США заарештували чоловіка, який хотів заховати наркотики в термосі всередині себе.

9 жовтня 2025, 13:37
У США стався дивний інцидент, коли 51-річного чоловіка на ім’я Волтер Фраймайр заарештували після того, як він намагався пронести до в’язниці термос незвичним і небезпечним способом.

Чоловік засунув термос у пряму кишку, щоб пронести його у в'язницю (ФОТО)

Чоловік засунув термос у задній прохід. Фото з відкритих джерел

За даними американських ЗМІ, правоохоронці затримали чоловіка після повідомлення про оголеного чоловіка у туалеті одного з парків. Згодом його арештували за незаконне проникнення на залізничну колію. Коли Фраймайра доставили до в’язниці, під час стандартного рентгенівського огляду офіцери зробили несподіване відкриття. У його прямій кишці знаходився термос.

Поліцейські заявили, що під час затримання у Фраймайра вже виявили метамфетамін. У поліції вважають, що чоловік намагався приховати термос, щоб використати його вміст пізніше у в’язниці.

"Він приніс термос до в’язниці. Це правда. Ми сказали: "Чувак! Що ти тут робиш?" Він відповів: "Ну, я ж це всередину себе поклав". Він не проковтнув це", — розповів шериф округу Полк Ґрейді Джадд

Медики в лікарні зуміли безпечно видалити термос із тіла чоловіка. За словами шерифа, це могло врятувати йому життя, адже подібні предмети можуть спричинити розриви та внутрішні кровотечі.

Чоловік засунув термос у пряму кишку, щоб пронести його у в'язницю (ФОТО) - фото 2

Волтер Фраймайр засунув термос у задній прохід

Фраймайр не вперше потрапляє до поліції. Його вже 25 разів арештовували і п’ять разів ув’язнювали за різні правопорушення. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок у В'єтнамі, де чоловік шукаючи нових сексуальних вражень засунув собі живого вугра та ще один предмет у пряму кишку.

Також "Коментарі" писали, що у львівську в’язницю намагалися передати цукерки начинені наркотиками.



