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Шольц отправился с визитом в США: нашел двойника среди американских сенаторов

Канцлер Германии Олаф Шольц нашел двойника в США – американского сенатора Криса Кунса.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Визит канцлера Германии Олафа Шольца в США принес неожиданную новость. Оказалось, что у германского лидера есть двойник в США. Фото обеих политиков выложил в своем профиле в X сенатор Криса Кунс.

Шольц отправился с визитом в США: нашел двойника среди американских сенаторов

Крис Кунс и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Сенатор США Крис Кунс и канцлер Германии Олаф Шольц познакомились в Вашингтоне. Их внешнее сходство привлекало внимание интернет-пользователей, а после совместного фото селфи стало поводом для шуток, облетевших СМИ.

Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс опубликовал совместное селфи с Шольцом, которое подписал словами "Кто есть кто?". Несмотря на то, что канцлер Германии редко комментирует сообщения в социальных сетях, на этот раз Шольц ответил, что ему "приятно увидеть своего двойника".

Сходство между политиками не только во внешности. Они оба примерно одинакового роста — около 170 см, а также возраста — за 60. Кроме того, Шольц и Кунс имеют подобные политические взгляды, в частности, поддерживают необходимость оказать Украине дополнительную военную помощь.

Во время визита в Вашингтон Олаф Шольц встретился с президентом Джо Байденом, чтобы подчеркнуть необходимость поддержки Украины. Его визит состоялся во время дебатов в Конгрессе США о предоставлении дополнительной помощи Украине и Израилю, несмотря на сильное сопротивление республиканцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп сказал, что не будет защищать некоторые страны НАТО в случае атаки России и позволит Путину делать все, что ему захочется. Кроме того, Трамп назвал новые условия помощи Украине от США.

Также "Комментарии" писали, что Шольц назвал серьезную проблему для Украины, которая наступит в ближайшее время.



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Источник: https://twitter.com/ChrisCoons/status/1755774722443301299
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