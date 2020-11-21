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Шпионские страсти: в США помиловали знаменитого израильского спецагента

Шпион передал спецслужбам Израиля огромное количество сверхсекретных документов

сегодня, 09:29
Автор:

Павел Зинченко

Американец, заключенный в тюрьму в 1985 году за шпионаж в пользу Израиля, в пятницу был освобожден от строгих условий условно-досрочного освобождения. Это дает ему возможность переехать в Израиль, сообщило Министерство юстиции США.

Шпионские страсти: в США помиловали знаменитого израильского спецагента

ФОТО: The Times of Israel

Джонатан Поллард отсидел 30 лет за кражу секретных документов США и был ограничен условиями условно-досрочного освобождения в Соединенных Штатах с момента его освобождения в 2015 году, несмотря на давление со стороны Израиля, чтобы ему позволили уехать.

"После рассмотрения дела господина Полларда Комиссия США по условно-досрочному освобождению обнаружила, что нет никаких оснований думать, что он, вероятно, нарушит закон", — заявило министерство юстиции.

66-летний Поллард был аналитиком разведки ВМС США в середине 1980-х годов, когда он вступил в контакт с израильским полковником в Нью-Йорке и начал отправлять секретные документы в Израиль. Он получил за это десятки тысяч долларов. Поллард передал Израилю тысячи важных американских документов, обострив отношения между двумя близкими союзниками.

Рейд Израиля в октябре 1985 года на штаб-квартиру Организации освобождения Палестины в Тунисе, в результате которого погибло около 60 человек, был спланирован на основе информации от Полларда, сообщают документам ЦРУ, рассекреченные в 2012 году.

Он был арестован в 1985 году и через два года приговорен к пожизненному заключению, несмотря на то, что он признал себя виновным в сделке, которая, как ожидали его адвокаты, приведет к более мягкому приговору.

После освобождения в 2015 году на него по-прежнему действовал комендантский час, ему приходилось носить наручный монитор, и ему было запрещено работать в любой компании, в компьютерных системах которой не было программного обеспечения правительства США для мониторинга. Кроме того, ему было запрещено выезжать за границу.

Как сообщало издание "Комментарии", французский офицер подозревается в шпионаже в пользу РФ.


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Источник: https://www.voanews.com/usa/us-allows-convicted-spy-pollard-move-israel
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