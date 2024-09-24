Штаб Трампа попал в конфуз: использовал фото из Грузии для агитации в Джорджии

Кампания бывшего президента США Дональда Трампа неожиданно потерпела курьезный случай. Штаб Трампа запустил цифровую рекламу, направленную на избирателей американского штата Джорджия, но на изображении, которое должно было представлять красивейшие виды штата, оказался совсем другой регион — горы Кавказа, расположенные в Грузии.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Фотография показывала величественные Кавказские горы в Верхней Сванетии на северо-западе Грузии, сопровождая обращение к жителям штата Джорджия.

"Внимание Джорджия: я скромно прошу вас прекратить то, что вы делаете, и проверить свой статус регистрации избирателей. Лишь несколько голосов решат эти выборы", – говорится в рекламе.

Хотя обращение имело целью призвать граждан США в Джорджии к участию в выборах, изображение отражало другую страну – Грузию.

Штаб Трампа для агитации в Джорджии использовал фото из Грузии



Как сообщило издание Atlanta Journal-Constitution, фотография для рекламы была взята из базы Shutterstock. Ее сделал фотограф Эндрю Майовский, сфотографировавший Кавказские горы в Грузии. Реклама с ложным фоном появилась на платформе Facebook. Ее просмотрело от 2000 до 3000 пользователей.

Вероятно в штабе Трампа перепутали название, ведь Грузия по-английски записывается так же как и штат Джорджия – Georgia.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп шокировал всех курьезным заявлением о мигрантах, едящих домашних животных в США.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе младшем, который подверг критике Зеленского и заявил, что тот позорно высказался о его отце.