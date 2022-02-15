Штат Техас подает в суд на Цукерберга: что известно

Представители американского штата Техас подают в суд на Meta, которой владеет Марк Цукерберг. Причина иска – нарушение норм закона о конфиденциальности, допущенное компанией своей прежней программой для распознавания лиц. Об этом информирует Insider .

Марк Цукерберг (фото из открытых источников)

Иск в суд направит генеральный прокурор штата Техас Кен Пекстон. Он обвиняет Meta, использовавшую в работе закрытую ныне технологию распознавания лиц в социальных сетях.

По словам главного обвинителя штата, представители компании получили биометрические идентификаторы жителей Техаса, не имея на то согласия, что строго запрещено законом.

Как отметил генеральный прокурор, Facebook принимал в пользование личную информацию как пользователей, так и не пользователей социальных сетей. Все ради того, чтобы увеличить свою империю и получить большие "непредвиденные доходы".

По поданному иску, Пекстон намерен требовать у Meta, якобы "сотни миллиардов" компенсации.

В этом случае он подразумевает Закон о захвате или использовании биометрических идентификаторов, принявших еще в 2009 году.

Обвинитель американского штата уверен, что компания открыла эти идентификаторы и другим лицам. Затем она не смогла уничтожить их в разумные сроки, как того требуют в этом штате.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Цукерберг выбыл из ТОП-10 самых богатых людей мира . Марк Цукерберг потерял 29 миллиардов долларов, поскольку акции Meta Platforms зафиксировали рекордное однодневное падение. Акции Meta упали на 26%, что привело к наибольшему уничтожению рыночной стоимости американской компании за один день более чем на 200 миллиардов долларов.

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