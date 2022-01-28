Штаты созывают Совбез ООН из-за угрозы вторжения России в Украину

Вашингтон выступает инициатором заседания Совета Безопасности ООН. Причина – возможное вторжение российских войск в Украину, угрозы Кремля в адрес Украины, а также концентрация российских войск у украинской границы и на территории Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

LINDA THOMAS-GREENFIELD. ФОТО: GETTY IMAGES

Вашингтон отмечает, что после переговоров с партнерами в Совбезе ООН стало очевидным, что всему международному сообществу стоит огромное внимание уделить проблеме, которая возникла вблизи украинской границы, где сконцентрировано огромное количество войск Российской Федерации. Не может не беспокоить откровенно угрожающее поведение РФ, а также переброска войск в соседнюю с Украиной Беларусь.

США призывают членов СБ ООН дать оценку происходящему, чтобы предотвратить угрозу, которая может нависать не только над Украиной, но и всей Европой. В Вашингтоне уверены, что реакция международного сообщества может предотвратить в вторжение российских войск в Украину.

Заседание, инициатором которого выступают США, должно состояться в понедельник 31 января.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент США Джо Байден провел продолжительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого Дома заверил украинскую власть, что Украина остается надежный партнером США, которые обязуются не оставить страну один на один с российской угрозой. Стороны обсудили также координацию действий на фоне нарастающей российской угрозы. Вашингтон также пообещал помочь Украине с поддержкой экономики.





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