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Штаты странно реагируют на поддержку Китаем России: что собираются сделать

Соединенные Штаты решили отреагировать на поддержку Китаем России в немотивированной войне против Украины. В частности, как отметил заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл, Пекину пришлют сигнал

сегодня, 14:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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Соединенные Штаты обвинили Китай в том, что он поддерживает российскую войну против Украины и предупредили, что Пекин может столкнуться с новыми санкциями США и других стран НАТО. В частности, об этом сообщил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Штаты странно реагируют на поддержку Китаем России: что собираются сделать

Курт Кемпбэлл

Кэмпбелл подчеркнул настоятельную потребность в том, чтобы европейские страны и НАТО направили Китаю коллективное сообщение о беспокойстве его дестабилизирующими ситуациями в Европе действиями. По его словам, поддержка Китая помогает России восстанавливать элементы вооружения, включая дальнобойные ракеты, артиллерию, беспилотники и способность отслеживать передвижение на поле боя.

При этом, как отметил Кэмпбелл, речь не идет об единовременной поддержке Китаем России. По его словам, речь идет о постоянных и всеобъемлющих усилиях, поддерживаемых китайским руководством и направленных на всестороннюю поддержку России за кулисами.

Замгоссекретаря подчеркнул, что действия Китая создали потенциал для России не только на поле боя в Украине, но и позволили "бросить стратегический вызов другим странам Европы". В то же время Кэмпбелл отказался уточнять возможные дальнейшие шаги США.

По его словам, нужно будет прислать четкий, недвусмысленный сигнал Пекину о том, что такие шаги, которые делает Китай, опасны для долгосрочной стабильности в Европе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай системно помогает России в ее войне против Украины. В последнее время даже начали распространяться слухи о том, что якобы Пекин даже готов передавать Москве летальное оружие. Впрочем, как заявил Энтони Блинкен , в свое время Джо Байден уже удержал Китай от такого шага.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-accuses-chinas-leadership-over-ukraine-delivers-new-sanctions-warning-2024-05-29/
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