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Стало известно, кто остановил Китай от поставок оружия в Россию

Перед отправкой оружия из Китая в Россию, Джо Байден убедил Си Цзиньпина не посылать помощь РФ.

сегодня, 13:42
Автор:
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Slava Kot
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В начале российского полномасштабного вторжения президент США Джо Байден совершил звонок в Китай, во время которого убедил китайского лидера Си Цзиньпина не посылать оружие в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Washington Post.

Стало известно, кто остановил Китай от поставок оружия в Россию

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай не посылает России оружие, однако отправляет 70% станков и 90% микроэлектроники от общего количества импортируемой РФ.

Как указывает политический обозреватель Дэвид Игнейшс, причиной того, почему Китай до сих пор не послал России оружие, стал звонок президента США Джо Байдена. Через три недели после того, как Россия начала полномасштабное вторжение, Путин объявил о "безграничном партнерстве" с Китаем и "умолял" отправить оружие в Си Цзиньпина.

"Они были готовы к доставке, когда Байден позвонил по телефону Си, чтобы предупредить его, что Соединенные Штаты отреагируют", — пишет Игнейшс.

По словам политического обозревателя, это вызвало "гневную" реакцию у китайского лидера. Си Цзиньпин спросил, не угрожает ли ему Джо Байден.

После этого Китай воздержался от прямых поставок оружия в Россию. Однако Си Цзиньпин передал бывшему вице-премьер-министру Лю Хэ руководить тайной китайской помощью для Москвы, но без летального вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал предупреждение для Китая о его позиции до войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Министерстве иностранных дел КНР ответили на вопрос, будет ли делегация Китая присутствовать на Саммите мира.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/05/28/russian-ukraine-war-biden-weapons-china-sanctions/
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