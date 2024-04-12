Штаты стремительно теряют доверие. В Польше раскритиковали Байдена

Радослав Сикорский раскритиковал Конгресс США и Джо Байдена за то, что они никак не могут сделать все необходимое для принятия решения, которое разблокировало бы выделение помощи Украине. И это в критическое время, когда ПВО Украины истощена и ей остро не хватает снарядов.

Радослав Сикорский

Именно это дало возможность стране-террористу России методично уничтожать одна за другой украинские ТЭС, отметил Сикорский. По его словам, скоро украинские города останутся без света, что спровоцирует очередную волну беженцев.

При этом глава МИД Польши напомнил, что Джо Байден уверял в поддержке Украины и говорил, что все необходимое будет предоставлено. Сикорский призвал внести на рассмотрение Конгресса законопроект о помощи Украине, чтобы она могла получить все необходимое оружие.

"Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом"

, – заявил Сикорский.

При этом глава МИД Польши отметил, что США упрекают страны ЕС в том, что они якобы не хотят тратить средства на поддержку Украины. Но, говорит он, правда в том, что Европа уже потратила вдвое больше денег, чем Соединенные Штаты. По его словам, страны Европейского Союза сделали именно то, что должны были сделать в такой ситуации. Теперь, добавил Сикорский, Штатам нужно сделать то, что обещал их президент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что в течение всего времени войны Соединенные Штаты так и не осмелились передать Украине системы противовоздушной обороны, хотя они имеют их в избытке. Все системы "Патриот", которые есть в Украине, поставлены Германией, или с помощью Германии.