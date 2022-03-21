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Штаты воздержатся, но другие страны НАТО могут ввести войска в Украину: в США сделали заявление

При этом США не будут вводить свои войска

сегодня, 09:08
Автор:

Кравцев Сергей
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Отдельные страны НАТО могут принято решение о том, чтобы направить военный контингент в Украину. При этом США не планируют направлять свои войска в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью каналу "CNN".

Штаты воздержатся, но другие страны НАТО могут ввести войска в Украину: в США сделали заявление

Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: из открытых источников

Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон не имеет намерений в данный момент направлять свои войска в Украину. Такую позицию от имени американского народа уже не единожды озвучивал президент Джо Байден. В то же время другие страны Альянса могут иметь свою позицию и ввести свои войска в Украину.

При этом Томас-Гринфилд сделала уточнение, что, если такое решение будет принято отдельными странами Североатлантического альянса, то это будет решение исключительно определенных государств. На такое решение страны НАТО имеют полное право.

Читайте на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил военных Беларуси и белорусский народ в том, что их хотят втянуть в войну Путина против Украины. При этом секретарь СНБО предупредил, если хотя бы один белорусский солдат пересечет украинскую границу и вторгнется в Украину, то ВСУ обязаны будут открыть огонь на поражение. В таком случае будет очень много смертей и это обернется настоящей трагедией для белорусского народа, человеческие ресурсы которого нужны лично Владимиру Путину.

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