Шварценеггер резко высказался в адрес Дональда Трампа

Экс-губернатор Калифорнии, известный актер Арнольд Шварценеггер резко высказался в адрес 45-го президента Соединенных Штатов Америки, назвав его худшим главой государства в истории. Об этом Шварценеггер написал в Twitter.

Арнольд Шварценеггер - фото из открытых источников

"Он провалился как лидер и запомнится как самый худший президент в истории", — говорится в сообщении актера.

Арнольд Шварценеггер также подчеркнул, что недавние события в Капитолии США напомнили ему о еврейских погромах в Германии во времена правления Гитлера.

Напомним, что 6 января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест.

В правоохранительных органах сообщили, что офицер американской полиции, который пострадал в результате захвата Капитолия, скончался. Согласно официальным данным, это уже пятый случай смерти в результате штурма поклонниками Дональда Трампа американского парламента.

Несмотря на события в Капитолии, Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США и победа представителя Демократической партии Джо Байдена утверждена официально.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что личная страница 45-го президента США Дональда Трампа в сети Twitter удалена навсегда. Представители Twitter убеждены, что некоторые публикации бывшего главы Штатов подстрекают сторонников его политики и побуждают к насильственному удержанию власти. Соцсеть жестко контролирует наличие сообщений, вызывающих ненависть, и именно поэтому решила заблокировать страницу Дональда Трампа без возможности восстановления.













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