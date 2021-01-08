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Стало известно о новых жертвах штурма Капитолия

В результате захвата Капитолия, погиб офицер полиции

сегодня, 12:04
Автор:

Елизавета Черных

Издание ABC News, ссылаясь на пресс-службу правоохранительных органов, сообщило о том, что офицер американской полиции, который пострадал в результате захвата Капитолия, скончался. Согласно официальным данным, это уже пятый случай смерти в результате штурма поклонниками Дональда Трампа американского парламента.  

Стало известно о новых жертвах штурма Капитолия

Штурм Капитолия США - фото из открытых источников

Погибший офицер полиции, Брайан Сикник, работал в правоохранительных органах Америки с 2008 года. Как сообщает издание, он вернулся в расположении части после штурма Капитолия и потерял сознание. Мужчину доставили в госпиталь, однако медикам не удалось спасти его жизнь. По факту гибели полицейского назначили проведение расследования. 

Также известно, что после штурма местопребывания Конгресса США, глава полиции Капитолия Стивен Сунд сделал заявление об отставке.

Напомним, что Шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест. В результате массовых беспорядков в Соединенных Штатах Америки, погибло пять человек. 

В Сети также появилось шокирующее видео убийства сторонницы Трампа. В интернете опубликовано видео момента выстрела в здании Капитолия США, в результате которого погибла Эшли Бэббит. Полицейский охраны Капитолия произвел выстрел практически в упор, когда женщина попыталась попасть внутрь.

Несмотря на события в Капитолии, Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США и победа представителя Демократической партии Джо Байдена утверждена официально

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал беспорядки в США. 


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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/capitol-police-officer-dies-injuries-suffered-riots/story?id=75124131&cid=clicksource_4380645_6_heads_hero_live_hero_hed
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