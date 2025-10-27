Си может резко выступить против Путина вместе с Трампом: озвучен впечатляющий сценарий

Несмотря на внешнюю стабильность, Китай способен на непредсказуемые шаги, что может оказаться в пользу Дональда Трампа. Такую оценку дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду, комментируя возможность того, что США убедят Пекин отказаться от покупки российской нефти.

Фото: из открытых источников

В рамках 19 пакета санкций ЕС уже ограничил деятельность четырех китайских компаний, две из которых занимаются переработкой российской нефти. По словам эксперта, США могут присоединиться к этим санкциям, если это не будет противоречить их национальным интересам, в то же время ожидая поддержки от Европы в собственных ограничительных мерах.

Китайский лидер, по словам Горбача, не стремится к единству Запада, а его стратегия направлена на разделение США и ЕС. Это позволяет Пекину вести две параллельные игры: с Трампом и Путиным. При этом Россия не имеет рычагов давления на Китай, а санкции с ее стороны нереалистичны.

Следовательно, Китай может пойти на уступки Трампу, даже по отношению к российскому направлению, что открывает новую геополитическую перспективу: экономическое давление на Россию может усилиться не только со стороны Запада, но и благодаря изменению китайских приоритетов.

Напомним, что США готовят новый этап ужесточения санкций против России, о чем заявил министр финансов Скотт Бессент. Позже стало известно о новом пакете ограничений для крупных российских нефтяных компаний, таких как "Роснефть" и "ЛУКойл", а Вашингтон призвал Москву срочно прекратить огонь в Украине.

Как уже писали "Комментарии", в ряде крымских городов, в том числе в Симферополе, снова возникли серьезные проблемы с началом отопительного сезона. Местные жители активно жалуются в соцсетях на то, что батареи в их домах остаются холодными.