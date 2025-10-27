Сі може різко виступити проти Путіна разом з Трампом: озвучено вражаючий сценарій

Попри зовнішню стабільність, Китай здатен на непередбачувані кроки, що може стати на користь Дональда Трампа. Таку оцінку дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду, коментуючи можливість того, що США переконають Пекін відмовитися від купівлі російської нафти.

Фото: з відкритих джерел

У рамках 19-го пакету санкцій ЄС вже обмежив діяльність чотирьох китайських компаній, дві з яких займаються переробкою російської нафти. За словами експерта, США можуть долучитися до цих санкцій, якщо це не суперечитиме їхнім національним інтересам, водночас очікуючи підтримки від Європи у власних обмежувальних заходах.

Китайський лідер, за словами Горбача, не прагне єдності Заходу, а його стратегія спрямована на розділення США та ЄС. Це дозволяє Пекіну вести дві паралельні гри: з Трампом та з Путіним. При цьому Росія не має важелів тиску на Китай, а санкції з її боку є нереалістичними.

Отже, Китай може піти на поступки Трампу, навіть щодо російського напрямку, що відкриває нову геополітичну перспективу: економічний тиск на Росію може посилитися не лише з боку Заходу, а й завдяки зміні китайських пріоритетів.

Нагадаємо, що США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, про що заявив міністр фінансів Скотт Бессент. Пізніше стало відомо про новий пакет обмежень для великих російських нафтових компаній, таких як "Роснефть" та "Лукойл", а Вашингтон закликав Москву терміново припинити вогонь в Україні.

