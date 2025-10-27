logo_ukra

Сі може різко виступити проти Путіна разом з Трампом: озвучено вражаючий сценарій
Сі може різко виступити проти Путіна разом з Трампом: озвучено вражаючий сценарій

Експерт відзначає, що китайський лідер не прагне об’єднання Заходу, а його стратегія спрямована на розкол між США та ЄС.

27 жовтня 2025, 14:35
Автор:
Клименко Елена

Попри зовнішню стабільність, Китай здатен на непередбачувані кроки, що може стати на користь Дональда Трампа. Таку оцінку дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду, коментуючи можливість того, що США переконають Пекін відмовитися від купівлі російської нафти.

Сі може різко виступити проти Путіна разом з Трампом: озвучено вражаючий сценарій

Фото: з відкритих джерел

У рамках 19-го пакету санкцій ЄС вже обмежив діяльність чотирьох китайських компаній, дві з яких займаються переробкою російської нафти. За словами експерта, США можуть долучитися до цих санкцій, якщо це не суперечитиме їхнім національним інтересам, водночас очікуючи підтримки від Європи у власних обмежувальних заходах.

Китайський лідер, за словами Горбача, не прагне єдності Заходу, а його стратегія спрямована на розділення США та ЄС. Це дозволяє Пекіну вести дві паралельні гри: з Трампом та з Путіним. При цьому Росія не має важелів тиску на Китай, а санкції з її боку є нереалістичними.

Отже, Китай може піти на поступки Трампу, навіть щодо російського напрямку, що відкриває нову геополітичну перспективу: економічний тиск на Росію може посилитися не лише з боку Заходу, а й завдяки зміні китайських пріоритетів.

Нагадаємо, що США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, про що заявив міністр фінансів Скотт Бессент. Пізніше стало відомо про новий пакет обмежень для великих російських нафтових компаній, таких як "Роснефть" та "Лукойл", а Вашингтон закликав Москву терміново припинити вогонь в Україні.

Як вже писали "Коментарі", у низці кримських міст, зокрема в Сімферополі, знову виникли серйозні проблеми з початком опалювального сезону. Місцеві мешканці активно скаржаться у соцмережах на те, що батареї в їхніх домівках залишаються холодними.



