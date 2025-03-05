Сильнейший удар по Украине в войне: какой запрет Трамп выдал для Британии

Все британские разведывательные агентства и военные структуры получили распоряжение, строго запрещающее передачу данных американской разведки, ранее обозначаемых как "Rel UKR" (Releasable to Ukraine — "Разрешено для передачи Украине"). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Daily Mail".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что с начала войны разведданными с Украиной делились даже Австралия и Новая Зеландия. Однако, как стало известно изданию, США теперь сняли этот высший уровень допуска к информации до дальнейшего уведомления, что, вероятно, повлияет на способность Украины защищаться от продолжающегося российского наступления.

Запрет затрагивает такие структуры, как британское правительственное агентство радиотехнической разведки GCHQ, а также разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании.

Авторы публикации обращают внимание, что этот шаг совпал с официальным заявлением США о приостановке военной помощи Киеву, что ещё больше углубило разрыв между двумя союзниками на фоне того, как президент Украины Владимир Зеленский попытался предложить президенту США Дональду Трампу примирение.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы посетить Вашингтон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ключевая цель визита – представление плана урегулирования войны в Украине и согласование его с администрацией США. Об этом пишет "Daily Mail".



