Ситуация на фронте в Украине изменилась: Пентагон объяснил, что произошло

Помощь США позволила украинской армии замедлить наступление российских войск в Харьковской области, а также обеспечить прочное удержание линии обороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер, сообщает сайт Пентагона.

Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", — сказал Патрик Райдер.

Спикер констатировал два главных достижения: во-первых, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта, и, во-вторых, что американская помощь в целом начала доходить до ВСУ.

Райдер также добавил, что на этой неделе в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Участники встречи подробно обсудят эти вопросы.

Отметим, эксперты Института изучения войны (ISW) подтвердили, что украинская армия действительно начала получать артиллерийские боеприпасы из стран Запада, однако нынешние объемы еще не позволяют нашим защитникам эффективно противостоять россиянам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете.

Американские аналитики отмечают, что российские силы в районе Волчанска сохраняют преимущество в боеприпасах в соотношении пять к одному.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский согласен с тем, что сумма, выделенная Конгрессом США, большая, и укомплектовать бригады "просто и быстро", но "этой скорости не хватает Западу". Медленной помощь от США очень тормозит готовность ВСУ эффективно отражать атаки агрессора. Об этом Зеленский рассказал в интервью "The Guargian".



