Ситуация в Украине критическая: Комитет разведки США сделал официальное заявление

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс перестать откладывать помощь Украине и проголосовать за это решение до конца недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление обнародовали председатель Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.

"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая" – говорится в заявлении.

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