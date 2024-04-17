logo

BTC/USD

63587.78

ETH/USD

3085.06

LTC/USD

78.86

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Ситуация в Украине критическая: Комитет разведки США сделал официальное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация в Украине критическая: Комитет разведки США сделал официальное заявление

Комитет разведки США после секретного совещания призвал немедленно обеспечить помощь Украин

сегодня, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс перестать откладывать помощь Украине и проголосовать за это решение до конца недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Ситуация в Украине критическая: Комитет разведки США сделал официальное заявление

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление обнародовали председатель Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.

"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая" – говорится в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что российские оккупанты, согласно прогнозам американских аналитиков, могут достичь "угрожающих успехов" в войне против Украины (к западу от Бахмута, как минимум), республиканцы в Конгрессе продолжают игры вокруг помощи США для нашей страны. Новая идея спикера Палаты представителей Майка Джонсона – четыре отдельных законопроекта (по Украине, Израилю, Тайваню, а также – о запрете TikTok, использовании конфискованных российских активов для помощи Украине, ленд-лиза для военной помощи, конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи). В свою очередь, представители Белого дома считают, что лучшим решением будет принять тот законопроект, который еще в феврале поддержал Сенат. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии", что и почему происходит в США – и чего Украине ожидать в ближайшей перспективе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/komitet-rozvidky-dopomoga-ukraini/7572728.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости