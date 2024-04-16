В чем цинизм США по отношению к Украине: можем ли еще рассчитывать на помощь от Вашингтона

Несмотря на то, что российские оккупанты, согласно прогнозам американских аналитиков, могут достичь "угрожающих успехов" в войне против Украины (к западу от Бахмута, как минимум), республиканцы в Конгрессе продолжают игры вокруг помощи США для нашей страны. Новая идея спикера Палаты представителей Майка Джонсона – четыре отдельных законопроекта (по Украине, Израилю, Тайваню, а также – о запрете TikTok, использовании конфискованных российских активов для помощи Украине, ленд-лиза для военной помощи, конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи). В свою очередь, представители Белого дома считают, что лучшим решением будет принять тот законопроект, который еще в феврале поддержал Сенат. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии", что и почему происходит в США – и чего Украине ожидать в ближайшей перспективе.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Политика цинична

Политтехнолог Борис Тизенгаузен с сожалением отмечает, что сенатский законопроект, похоже, не намерены рассматривать в Палате представителей. И это осложняет наше положение. Ведь он, напоминает эксперт, уже прошел верхнюю палату, причем два месяца назад. Дело было за нижней палатой. Но там его остановили.

"То, что сейчас спикер Джонсон собирается представить четыре разных законопроекта, не значит, что будет четыре разных голосования. Их вполне могут объединить. При этом, думаю, многим уже стало понятно, что нет никакой рациональной причины, по которой республиканцы более полугода тормозят помощь Украине", – считает Борис Тизенгаузен.

Тем более, продолжает он, что иранская атака на Израиль в ночь на 14 апреля показала, что можно и график Конгресса поменять, и разделить законопроекты и так далее.

Выглядит так, что в США пытаются убедиться, насколько далеко Украина готова идти в войне с РФ. В войне, которую Штаты хотели бы контролировать, но не получается... Политика цинична", – констатирует Борис Тизенгаузен. "Что мешало раньше голосовать за помощь Украине отдельным пакетом? Ничего… Думаю, что затягивание это – спланированное. В том числе в рамках сдерживания Украины, которую уже открыто представители Белого дома призывают не бить по российским НПЗ

Показательной стала реакция Штатов на ракетно-дроновую атаку Ирана на Израиль

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

Байден и Трамп пытаются набрать очки как на внутриполитической, так и на внешнеполитической проблематике. С упором на внутриамериканские дела, потому что избирателей это особо волнует. Максимально вставляя друг другу палки в колеса. Во всём. Вторая тенденция — общая позиция правящей элиты США, которая не хочет брать на себя ответственность за многие мировые процессы. Пытаясь сократить затраты на внешнюю поддержку". "К сожалению, Украина, Израиль, да и весь мир стали заложниками нескольких тенденций в американской политике. Первая – предвыборная кампания

По словам эксперта, показательна тут реакция Штатов на массированную ракетно-дроновую атаку Ирана на Израиль.

"Традиционно позиция США, что союзник (в данном случае – Израиль) должен получать вооружения и поддержке по максимуму. Но в электорате тех же демократов далеко не все благосклонно на это смотрят, потому что там есть немало мусульман. И вся эта турбулентность связывается на Украине, на задержку помощи нам", – констатирует Тарас Загородний.

Он предполагает, что военную помощь нам в обозримом будущем Штаты предоставят. А вот с финансовой (вливаниями непосредственно в украинский бюджет) – большой вопрос.

В принципе, нас устраивает и такой вариант, – считает эксперт. – Ведь это тот же ленд-лиз. Такие можно отдавать десятилетиями, допустим, по 100 млн в год, как делала Британия после Второй мировой войны, совершив последний платеж по лишь в 2006 году". "Трамп во время недавней встречи со спикером Джонсоном дал понять, что не против поддержки Украины, но – в кредит

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