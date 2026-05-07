Ситуация в войне России против Украины начала меняться: экс-госсекретарь сделал заявление

За последние месяцы Украина достигла достаточно впечатляющих результатов на поле боя, тогда как российские оккупационные войска понесли серьезные потери и потеряли часть позиций. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. Слова бывшего влиятельного чиновника США цитирует телеканал C-Span.

"Линия разграничения на поле боя вряд ли сместится очень далеко в любом направлении. На самом деле за последние несколько месяцев украинцы действительно достигли гораздо лучших результатов, а россияне понесли ужасные потери и фактически потеряли немного позиций", — отметил Блинкен.

По его словам, ранее российские войска продвигались "буквально на несколько сотен футов", однако такое продвижение сопровождалось большими потерями.

"Это изменило тенденцию, когда они захватывали буквально несколько сотен футов, но за ужасную цену. Таким образом, этот тупик реален. Но есть и другие места, где нет тупика", – отметил он.

Блинкен также высказался об объемах международной помощи Украине и участии европейских стран в ее финансировании.

"На каждый доллар, который мы вложили в Украину, европейцы и другие прибавили полтора доллара. Поэтому представление о том, что они просто пользовались ситуацией вокруг Украины, просто не соответствует действительности", – заявил бывший глава Госдепартамента США.

Он также подчеркнул, что значительная часть американских расходов на поддержку Украины оставалась внутри Соединенных Штатов и работала в первую очередь на экономику Штатов.

