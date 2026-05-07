Ситуация в войне России против Украины начала меняться: экс-госсекретарь сделал заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За последние месяцы Украина достигла достаточно впечатляющих результатов на поле боя, тогда как российские оккупационные войска понесли серьезные потери и потеряли часть позиций. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. Слова бывшего влиятельного чиновника США цитирует телеканал C-Span.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
По его словам, ранее российские войска продвигались "буквально на несколько сотен футов", однако такое продвижение сопровождалось большими потерями.
Блинкен также высказался об объемах международной помощи Украине и участии европейских стран в ее финансировании.
Он также подчеркнул, что значительная часть американских расходов на поддержку Украины оставалась внутри Соединенных Штатов и работала в первую очередь на экономику Штатов.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина стремительно расширяет применение дронов средней дальности, делая ставку на удары по ключевым объектам российской армии в глубине фронта. Об этом заявил Владимир Зеленский, отметив, что такие атаки становятся приоритетом для ВСУ.