Ситуація у війні Росії проти України почала змінюватися: екс-держсекретар зробив заяву

За останні місяці Україна досягла досить вражаючих результатів на полі бою, тоді як російські окупаційні війська зазнали серйозних втрат і втратили частину позицій. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів колишній держсекретар США Ентоні Блінкен. Слова колишнього впливового чиновника США цитує телеканал C-Span.

"Лінія розмежування на полі бою навряд чи зміститься дуже далеко в будь-якому напрямку. Насправді за останні кілька місяців українці дійсно досягли набагато кращих результатів, а росіяни зазнали жахливих втрат і фактично втратили трохи позицій", — зазначив Блінкен.

За його словами, раніше російські війська просувалися "буквально на кілька сотень футів", однак таке просування супроводжувалося великими втратами.

"Це змінило тенденцію, коли вони захоплювали буквально кілька сотень футів, але за жахливу ціну. Таким чином, цей тупик реальний. Але є й інші місця, де немає тупика", – зазначив він.

Блінкен також висловився щодо обсягів міжнародної допомоги Україні та участь європейських країн у її фінансуванні.

"На кожен долар, який ми вклали в Україну, європейці та інші додали півтора долара. Тому уявлення про те, що вони просто користувалися ситуацією навколо України, просто не відповідає дійсності", – заявив колишній глава Держдепартаменту США.

Він також підкреслив, що значна частина американських витрат на підтримку України залишалася всередині Сполучених Штатів і працювала, у першу чергу, на економіку Штатів.

