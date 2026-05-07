Ситуація у війні Росії проти України почала змінюватися: екс-держсекретар зробив заяву

Кравцев Сергей
За останні місяці Україна досягла досить вражаючих результатів на полі бою, тоді як російські окупаційні війська зазнали серйозних втрат і втратили частину позицій. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів колишній держсекретар США Ентоні Блінкен. Слова колишнього впливового чиновника США цитує телеканал C-Span.
Ентоні Блінкен. Фото: із відкритих джерел
За його словами, раніше російські війська просувалися "буквально на кілька сотень футів", однак таке просування супроводжувалося великими втратами.
Блінкен також висловився щодо обсягів міжнародної допомоги Україні та участь європейських країн у її фінансуванні.
Він також підкреслив, що значна частина американських витрат на підтримку України залишалася всередині Сполучених Штатів і працювала, у першу чергу, на економіку Штатів.
