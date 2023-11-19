Скандал с Х вышел на новый уровень: Маск угрожает ответом

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Лиля Воробьева
Илон Маск, владеющий Tesla и Space X, сообщил, что будет подавать "термоядерный иск" в отношении некоммерческой надзорной организации Media Matters, так как представители компаний, как Disney, Apple и IBM, приняли решение приостановить рекламу на Х во время антисемитской бури по отношению к платформе социальных медиа.
Илон Маск (фото из открытых источников)
Как информирует POLITICO, указанная американская группа, характеризующая себя как о "прогрессивном исследовательском и информационном центре", отслеживающая "средства массовой информации на предмет консервативной дезинформации", обнародовала исследование, где утверждается, что X выставлял появлявшуюся рядом рекламу с пронацистскими постами.
"Суд откроется в понедельник... корпорация X подаст термоядерный иск против Media Matters и всех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию", — отметил Илон Маск.
Он еще обнародовал сообщение с заголовком "Поддержите X, чтобы защитить свободу слова", где утверждает, что Media Matters "полностью искажает реальный опыт пользователей X". Еще там отметил о том, чтобы слово было по-настоящему свободным, мы также должны иметь свободу видеть и слышать то, что некоторые люди могут считать нежелательным, и добавил, что мы не позволим активистам, управляемым политическими целями, или даже нашим. прибылям, сдерживать наши усилия".
Известный американец, купивший в 2022 году Twitter и назвал его X, испытал критические замечания за толерантность и то, что поощряет антисемитизм на своей платформе социальных сетей. Кричащий эпизод имел место в ноябре этого года, когда Илон Маск поддержал антисемитское сообщение на X как "истинную правду" о том, что делают евреи.
Там отмечалось, что "еврейские общины (SIC) пропагандируют именно такую диалектическую ненависть к белым, которую они утверждают, что хотят, чтобы люди перестали использовать против них". В сообщении еще упоминают об "ордах меньшинств", заполоняющих западные страны, — тезисы популярной теории антисемитского сговора.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Илон Маск рассказал, за что банят в Х
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Терористичні ізраїльські прагнуть придушити свободу думок, які заважать їм безвідповідально скоювати злочини проти людяності. Для цього вже використовують рейдерські прийоми проти бізнесу. Повинні бути дзеркальні відповіді. Наприклад, бойкот арабами азійцями африканцями, створення перешкод. Не можна нацистским нахабам і терористам дозволяти "однополярно" панувати в світі. Досить, всі в світі мають право на рівність.