Скандал с Х вышел на новый уровень: Маск угрожает ответом

Илон Маск, владеющий Tesla и Space X, сообщил, что будет подавать "термоядерный иск" в отношении некоммерческой надзорной организации Media Matters, так как представители компаний, как Disney, Apple и IBM, приняли решение приостановить рекламу на Х во время антисемитской бури по отношению к платформе социальных медиа.

Илон Маск (фото из открытых источников)

Как информирует POLITICO, указанная американская группа, характеризующая себя как о "прогрессивном исследовательском и информационном центре", отслеживающая "средства массовой информации на предмет консервативной дезинформации", обнародовала исследование, где утверждается, что X выставлял появлявшуюся рядом рекламу с пронацистскими постами.

"Суд откроется в понедельник... корпорация X подаст термоядерный иск против Media Matters и всех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию", — отметил Илон Маск.

Он еще обнародовал сообщение с заголовком "Поддержите X, чтобы защитить свободу слова", где утверждает, что Media Matters "полностью искажает реальный опыт пользователей X". Еще там отметил о том, чтобы слово было по-настоящему свободным, мы также должны иметь свободу видеть и слышать то, что некоторые люди могут считать нежелательным, и добавил, что мы не позволим активистам, управляемым политическими целями, или даже нашим. прибылям, сдерживать наши усилия".

Известный американец, купивший в 2022 году Twitter и назвал его X, испытал критические замечания за толерантность и то, что поощряет антисемитизм на своей платформе социальных сетей. Кричащий эпизод имел место в ноябре этого года, когда Илон Маск поддержал антисемитское сообщение на X как "истинную правду" о том, что делают евреи.

Там отмечалось, что "еврейские общины (SIC) пропагандируют именно такую диалектическую ненависть к белым, которую они утверждают, что хотят, чтобы люди перестали использовать против них". В сообщении еще упоминают об "ордах меньшинств", заполоняющих западные страны, — тезисы популярной теории антисемитского сговора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Илон Маск рассказал, за что банят в Х